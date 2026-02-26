Ovación total para Marcelo Gallardo y silbidos masivos al plantel en el Monumental

El DT fue aplaudido en su último partido de su segundo ciclo en River, pero la mayoría de los jugadores recibió reprobación.

Marcelo gallardo fue recibido con aplausos y muestras de cariño por parte de los hinchas, que desplegaron una bandera con la leyenda: “Que la noticia no tape la historia, gracias eternas Muñeco y cuerpo técnico” , en reconocimiento a su legado al frente del club.

En la antesala del partido ante Banfield, el Monumental fue escenario de una emotiva ovación para Marcelo Gallardo y de una fuerte reprobación para gran parte del plantel, en lo que marcó el último día del segundo ciclo del entrenador más ganador en la historia de River.

Reprobados los jugadores de River Sin embargo, el clima cambió cuando los futbolistas pisaron el campo para realizar los ejercicios precompetitivos. Desde las tribunas bajaron cánticos cargados de bronca como “A ver si nos entendemos los jugadores y la popular…”, “En River Plate hay que ganar y no pensar en qué boliche ir a bailar…” y el contundente “Pongan más huevos, pongan más corazón…”.

La tensión se profundizó cuando la voz del estadio anunció la formación titular y el banco de suplentes. Salvo los juveniles Santiago Beltrán, Facundo González, Ian Subiabre y Joaquín Freitas, el resto de los jugadores fue silbado por el público.

Algunos recibieron una reprobación más moderada, como Gonzalo Montiel y Tomás Galván, mientras que otros fueron apuntados con mayor dureza. Sebastián Driussi, Paulo Díaz, Marcos Acuña, Kevin Castaño, Matías Viña, Facundo Colidio y Maximiliano Salas estuvieron entre los más cuestionados, siendo este último el más silbado de la noche.