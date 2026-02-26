26 de febrero de 2026 - 22:04

Gresca entre López Peláez y Atlético Trinidad: los futbolistas involucrados, citados a declarar en la Liga

Naveda y Esterman fueron citados y quedaron suspendidos provisoriamente luego de los incidentes en el duelo entre López Peláez y Trinidad.

Los futbolistas del León y del conjunto de Alto de Sierra deberán presentarse este lunes en la sede de la Liga Sanjuanina de Fútbol.

Por Vanessa Chaparro

Los incidentes ocurridos el sábado en Alto de Sierra entre López Peláez y Atlético Trinidad, tuvo un nuevo capítulo este jueves. El Tribunal de Penas de la Liga Sanjuanina dio a conocer el boletín poniendo foco en los hechos ocurridos el sábado en Alto de Sierra, durante el encuentro entre López Peláez y Atlético Trinidad por la Primera División.

Los protagonistas centrales del informe arbitral fueron Gustavo Naveda (Trinidad) y Erick Esterman (López Peláez), quienes participaron de una gresca en la que Naveda le dio un golpe de puño a Esterman que terminó tendido en el campo de juego, debiendo ser trasladado al Hospital y Naveda, en tanto, pasó dos días detenido e incluso se presentó ante el juez.

Lo cierto es que restaba conocer la sanción del Tribunal de Penas quien determinó la inmediata suspensión provisoria bajo el artículo 22 del Reglamento de Transgresiones y Penas. Ambos futbolistas fueron citados a declarar el próximo lunes 2 de marzo en la sede liguista: Esterman deberá presentarse a las 18 horas, mientras que Naveda lo hará a las 19. Hasta tanto se resuelva su situación disciplinaria, no podrán ser tenidos en cuenta por sus respectivos entrenadores.

El informe del juez fue determinante para que el Tribunal avanzara con las actuaciones y solicitara los descargos correspondientes.

Además de las citaciones, otros futbolistas de ambos equipos recibieron sanciones que incluyen suspensiones por dos partidos y amonestaciones, en una jornada que dejó más preocupación que fútbol en Alto de Sierra.

Ahora, la expectativa está puesta en lo que suceda el lunes, cuando Naveda y Esterman brinden su versión de los hechos. A partir de allí, el Tribunal definirá las penas definitivas en un cruce que volvió a encender las alarmas en el ámbito doméstico.

Futbolistas sancionados en López Peláez

  • González Héctor – 2 partidos (Art. 204)

  • Salinas Mathias – Suspensión provisoria (Art. 22)

  • Aguilera Cristian – Suspensión provisoria (Art. 22)

  • Esterman Erick – Suspensión provisoria (Art. 22)

Futbolistas sancionados en Atlético Trinidad

  • Gallardo Mathias – 2 partidos (Art. 204)

  • Lopez Matias – 2 partidos (Art. 204)

  • Diaz Jairo – Suspensión provisoria (Art. 22)

  • Aballay Lorenzo – Suspensión provisoria (Art. 22)

  • Naveda Gustavo – Suspensión provisoria (Art. 22)

