26 de febrero de 2026 - 16:46

Vuelve el ciclismo: Santa Lucía recibe al pelotón con el Gran Premio de seis giros

Después de la Vuelta a San Juan y casi un mes sin ciclismo, este domingo se disputará el “Homenaje al Ciclista”.

El ciclismo federado de San Juan tendrá acción este domingo con el Circuito Homenaje.

Por Vanessa Chaparro

Después de un mes sin ciclismo en la provincia, finalmente Santa Lucía volverá a vestirse de fiesta para celebrar a los amantes de la bicicleta. El próximo domingo se correrá el Gran Premio “Homenaje al Ciclista”, una prueba que recorrerá las principales arterias del departamento y que promete una tarde a puro ritmo y color.

La fecha fue reprogramada por la Federación Ciclista Sanjuanina hace algunas semanas debido a que no se llegó al número mínimo de ciclistas inscriptos. Después de la Vuelta a San Juan la actividad ciclística fue nula en la provincia, muchos equipos y ciclistas por su cuenta decidieron viajar a otras provincias para competir, tanto que la Vuelta a Mendoza contó con un pelotón integrado por mayoría de ciclistas sanjuaninos. Finalmente se terminó la espera y este fin de semana volverá la pasión de los sanjuaninos.

Ciclismo en Santa Lucía

La concentración está prevista a las 15:30 horas en la intersección de calle Colón y Tomás Edison, mismo punto donde se realizará la largada a las 16:30 y también la llegada, tras completar seis giros al circuito diagramado por la organización.

El trazado incluirá calles emblemáticas como Colón, Cordillera de los Andes, San Juan, San Lorenzo, Roque Sáenz Peña, Urquiza, Avenida General San Martín, 12 de Octubre y Avenida Hipólito Yrigoyen, conformando un recorrido exigente, con sectores rápidos y otros más técnicos que pondrán a prueba a los competidores.

El circuito en Santa Lucía que marcará el regreso del ciclismo a la provincia.

La competencia es organizada por el Huracán Cicles Club y contará con la fiscalización de la Federación Ciclista Sanjuanina, garantizando el marco reglamentario y deportivo para una jornada que apunta a convocar a ciclistas de distintas categorías. Las incripciones se recibirán el sábado en la sede de la Federación.

De esta manera, Santa Lucía suma una nueva cita al calendario ciclístico local, reafirmando su vínculo con un deporte que en San Juan se vive con pasión.

