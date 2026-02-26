26 de febrero de 2026 - 06:45

Recopa Sudamericana 2026: Flamengo obligado a remontar mientras Lanús busca la gloria continental

Lanús tiene la ventaja tras el triunfo por 1-0 en la ida.

Marcelino Moreno traslada la pelota ante la marca de Jorge Carrascal.

Flamengo y Lanús definirán este jueves la Recopa Sudamericana 2026 en el estadio Maracaná, donde el equipo argentino intentará sostener la ventaja conseguida en la ida para conquistar un nuevo título internacional. El encuentro comenzará a las 21.30, contará con arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera, será televisado por ESPN y tendrá cobertura minuto a minuto de la Agencia Noticias Argentinas.

El conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino llega a Río de Janeiro con el 1-0 obtenido en La Fortaleza gracias al gol de Rodrigo Castillo, resultado que le permite depender de sí mismo para dar la vuelta olímpica en Brasil y sumar la cuarta estrella internacional de su historia.

El presente del Flamengo, campeón vigente de la Copa Libertadores y del Brasileirao, atraviesa un inicio de temporada irregular pese a sus recientes victorias en el ámbito local.

El equipo conducido por Filipe Luís necesita ganar para al menos forzar el alargue y buscar una remontada ante su gente.

Lanús, en cambio, mantiene viva la ilusión continental tras su consagración en la Copa Sudamericana 2025. El Granate ya sabe lo que es obtener resultados importantes en el Maracaná y apuesta nuevamente al orden colectivo y al poder ofensivo de Castillo para sostener la ventaja.

El primer título internacional del calendario Conmebol tendrá su definición en Río de Janeiro, con un Flamengo obligado a revertir la serie y un Lanús que busca hacer historia lejos de casa.

Flamengo vs. Lanús: datos y probables formaciones

  • Recopa Sudamericana
  • Final (vuelta)
  • Estadio: Maracaná
  • Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay)
  • VAR: Andrés Cunha (Uruguay).Hora: 21.30 - TV: ESPN

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Lucas Paquetá, Giorgian de Arrascaeta; Jorge Carrascal, Pedro y Éverton. DT: Filipe Luis.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo, Marcelino Moreno; Eduardo Salvio, Ramiro Carrera y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

