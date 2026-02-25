Desamparados rompe con un mal de años: inaugura su nueva iluminación LED con una fiesta en el Serpentario

Era el mal que lo aquejaba desde siempre. Desde el año 2007 cuando instaló su iluminación halógena, sufrió cortes de luz y más de una vez debió suspender sus encuentros. Pero eso por fin se terminará este domingo cuando Sportivo Desamparados estrene su nueva iluminación LED marcando un hito histórico para el club que representará un salto de calidad en materia de infraestructura y que apunta a acompañar el crecimiento deportivo del club.

Sin dudas no será un día más en Puyuta. Será dar un paso en la historia con la nueva iluminación que le permitirá disputar sus encuentros en horario nocturno. El gran estreno será este domingo a las 21 horas cuando reciba a Atenas de Pocito por la 4ta fecha del Torneo Apertura de Primera División en donde el Víbora intentará recuperar la punta del campeonato.

La moderna iluminación fue una de las promesas de campaña de Martín Sassul y comenzó a concretarse hace poco más de un mes, cuando comenzaron a instalarse las nuevas luminarias. La obra contempla la instalación de proyectores modulares de alta eficiencia, con una potencia de hasta 210.000 lúmenes. El sistema incorpora tecnología LED Philips Zeus 1500 (100-277 Vca), con ópticas de alta transparencia y estructura de aluminio de alta calidad que favorece la disipación del calor. Además, cuenta con una vida útil superior a las 100.000 horas, lo que garantiza durabilidad y rendimiento a largo plazo.

El grueso de la inversión fue realizado por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes de la provincia , a cargo de Guido Romero. En tanto que el Ministerio de Infraestructura , encabezado por Fernando Perea, intervino en la realización de las obras.

Para la dirigencia, esto representa “un avance histórico para el club”, ya que eleva los estándares deportivos y consolida el crecimiento estructural de la institución. “Con esta obra, Sportivo no solo moderniza su estadio, sino que también refuerza su identidad y su vínculo con la comunidad que lo acompaña desde siempre”, explicaron.

Lo cierto es que la jornada histórica para el club pretende contar con la presencia de sus hinchas. En lo deportivo Desamparados parte como uno de los candidatos con los refuerzos de renombre que contrató y con Mauricio Del Cero como DT, pretende ir paso a paso buscando ser protagonista en el certamen. Hasta la semana última fue uno de los líderes pero el empate ante San Lorenzo en Ullum lo dejó al Víbora a dos puntos de los líderes: Unión de Villa Krause y Atenas de Pocito, precisamente su rival este domingo. Es por eso que los dirigidos por Del Cero buscarán que el estreno de luces LED sea con una victoria que le permita seguir prendido en lo más alto.

Previo al encuentro, a las 20.30, se realizará la inauguración oficial con el descubrimiento de una placa y la presencia de autoridades provinciales, en un acto protocolar que servirá para dejar formalmente habilitado el sistema de iluminación. Desde la institución adelantaron que será una verdadera “fiesta puyutana”, con premios para socios, animación, actividades especiales y la presentación oficial de la nueva marca del club, en un evento pensado para reunir a toda la familia puyutana.