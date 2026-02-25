25 de febrero de 2026 - 19:19

San Martín mostró un gran nivel y venció 2-0 a Deportivo Madryn

El Verdinegro se impuso en el estadio Eduardo Gallardón, con goles de Monje y Murillo, y avanzó a la siguiente fase donde se medirá con Platense.
Por Redacción Diario de Cuyo

Con autoridad y eficacia en los momentos clave, San Martín de San Juan superó 2-0 a Deportivo Madryn este 25 de febrero de 2026, por la Copa Argentina, y se metió en la siguiente ronda del torneo más federal del país. El encuentro se disputó en Santa Fe y tuvo como árbitro a Juan Pafundi.

El equipo sanjuanino golpeó en el arranque del complemento y liquidó la historia sobre el cierre. El primer tanto llegó al inicio del segundo tiempo, cuando Leonardo Monje capitalizó una jugada ofensiva y puso el 1-0 que empezó a inclinar la balanza a favor del Verdinegro.

En un tramo final cargado de tensión, con el conjunto chubutense buscando el empate a fuerza de centros y pelotas detenidas, San Martín sostuvo la ventaja con firmeza. Hubo varios despejes clave de Emanuel Aguilera, Julián Marchio, Facundo Nadalín y Gabriel Hachen, que le dieron aire a un equipo que defendió con orden en los minutos decisivos.

Cuando el partido se moría, a los 48 minutos del segundo tiempo, apareció Federico Murillo, quien había ingresado desde el banco, para sentenciar la historia con un golazo. Tras una gran jugada de Gabriel Hachen, Murillo solamente tuvo que empujarla, aunque lo hizo de taco. La definición marcó el 2-0 definitivo, desatando el festejo sanjuanino.

Con este triunfo, San Martín de San Juan avanza de fase en la Copa Argentina 2026, ratificando su buen momento y dejando en el camino a un Deportivo Madryn que intentó reaccionar, pero no logró quebrar la solidez defensiva del conjunto cuyano. que en la próxima instancia se medirá con Platense.

Síntesis

Copa Argentina 2026 – 32avos de final
San Martín de San Juan 2-0 Deportivo Madryn
Estadio: Eduardo Gallardón (Santa Fe)
Árbitro: Juan Pafundi
Fecha: 25 de febrero de 2026

Goles:
ST: 0’ Leonardo Monje (SM); 48’ Federico Murillo (SM).

San Martín (SJ): Maximiliano Velazco; Facundo Nadalín, Emanuel Aguilera, Julián Marchio, Dante Álvarez; Sebastián Jaurena, Nicolás Pelaitay, Leonardo Monje; Carlo Lattanzio, Bruno Juncos y Genaro Rossi.
DT: Ariel Martos.

Cambios en San Martín: ST 21’ Federico Murillo por Bruno Juncos; ST 21’ Sebastián González por Carlo Lattanzio; ST 32’ Gabriel Hachen por Dante Álvarez; ST 32’ Hernán Zuliani por Sebastián Jaurena; ST 33’ Nazareno Funez por Genaro Rossi.

Deportivo Madryn: Yair Bonnin; Álvaro Dionisio, Facundo Giacopuzzi, Nicolás Ortiz, Rodrigo Ayala; Julián Cosi, Yvo Calleros, Ezequiel Montagna; Nazareno Solís, Nicolás Servetto y Luis Silba.
DT: Cristian Díaz.

Cambios en Deportivo Madryn: ST 11’ Camilo Machado por Ezequiel Montagna; ST 19’ Nicolás Barrientos por Julián Cosi; ST 31’ Mauricio Cuero por Álvaro Dionisio.

