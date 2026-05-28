El Desafío Ruta 40 baja el telón en San Juan: las 3 zonas de espectadores donde podrán asistir los fanáticos

El cierre del Desafío Ruta 40 2026 tendrá un recorrido de 320 kilómetros y lejos estará de ser un simple trámite: los ganadores de esta edición se definirán recién en los últimos kilómetros de carrera.

El exfutbolista Patita Farías dejó el micro para disfrutar el Desafío R40 en Pedernal

Los Consiglio jugaron de locales en Pedernal

La especial comenzará en las inmediaciones del imponente Dique Cuesta del Viento, en el departamento Iglesia, atravesando caminos sinuosos junto al espejo de agua y sectores con cortes naturales que pondrán a prueba la precisión de pilotos y navegantes. El trazado luego se internará en paisajes típicos de la cordillera sanjuanina, con montañas multicolores, terrenos arenosos y senderos de altura donde la navegación será un factor decisivo.

Además, los competidores deberán enfrentar pequeños cursos de agua y zonas técnicas donde mantener el rumbo correcto será clave para evitar perder tiempo en una etapa que promete mantenerse abierta hasta el final.

En el tramo decisivo, la carrera ingresará al tradicional “open desert” sanjuanino, un escenario caracterizado por huellas difusas, vegetación baja y extensos ríos secos. Allí, la concentración será determinante para no cometer errores y sostener un ritmo competitivo en un terreno tan rápido como engañoso.

La organización confirmó tres sectores habilitados para el público, todos ubicados en el departamento Iglesia, con acceso controlado y bajo supervisión policial.

ZE1 – Dique Cuesta del Viento – DSS

Desde Jáchal, los espectadores deberán tomar la Ruta Provincial 150 en dirección a Rodeo. Desde el ACA de Jáchal hasta el Dique Cuesta del Viento hay aproximadamente 39 kilómetros.

La organización pidió respetar las indicaciones de seguridad de Policía y del personal del evento para ubicarse correctamente.

Hora estimada de paso del primer competidor: 08:20.

ZE2 – Dique Cuesta del Viento

Desde el paredón del dique, avanzar por un camino de tierra durante 2,2 kilómetros hasta llegar a la zona habilitada para espectadores.

ZE3 – Camino Cuesta del Viento

Desde el paredón del Dique Cuesta del Viento, recorrer 8,5 kilómetros por camino de tierra para acceder al sector.

La organización insistió en seguir las instrucciones policiales y respetar las zonas delimitadas para el público.