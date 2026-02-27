Parapanamericano de ciclismo pista en Brasil: San Juan sigue aportando medallas al seleccionado nacional

María Magdalena Sergo logró dos bronces en la categoría WC3 y la delegación nacional volvió a subir al podio en el Campeonato que se disputa en Brasil.

La delegación argentina continúa sumando grandes resultados en el Campeonato Parapanamericano de Pista y Ruta, que se disputa en Indaiatuba, Brasil, con destacadas actuaciones de los deportistas sanjuaninos. El seleccionado nacional mantiene un rol protagónico en el certamen continental de ciclismo adaptado de pista y ruta, ratificando su buen presente competitivo y sumando podios en cada jornada.

Sergo, nuevamente en el podio en Brasil y María José Quiroga, en el top five Entre los nombres propios volvió a sobresalir la sanjuanina María Magdalena Sergo, quien tuvo una jornada brillante al conquistar dos medallas de bronce en la categoría WC3. Las preseas llegaron en las pruebas de velocidad y scratch, consolidándola como una de las principales referentes del equipo argentino en el torneo.

La representación sanjuanina también dijo presente en la categoría tándem. El binomio integrado por Maximiliano Pérez García y William Quintero alcanzó el 4º puesto en velocidad, mientras que el dúo femenino compuesto por María José Quiroga Chicahuala y Gabriela Roja finalizó 5º en los 750 metros, con un tiempo de 58.857 segundos, mejorando la marca que habían registrado en Jadar 2025.

image Una estupenda actuación están cumpliendo los ciclistas sanjuaninos en los Parapanamericanos en Brasil. Oro para Ambrossi y más medallas argentinas en los Parapanamericanos El equipo argentino, conducido por Martín “Pampa” Ferrari, tuvo como punto más alto de la jornada la consagración de Federico Ambrossi, quien se quedó con la medalla de oro y el título panamericano en velocidad MC4, tras imponerse en la final al colombiano Juan José Ríos y al chileno Benjamín Ruarte.

Por su parte, el entrerriano Rodrigo López amplió su destacado palmarés al obtener medalla de plata en velocidad MC1 y bronce en scratch, aportando al sólido desempeño colectivo del conjunto nacional.