27 de febrero de 2026 - 17:12

Parapanamericano de ciclismo pista en Brasil: San Juan sigue aportando medallas al seleccionado nacional

María Magdalena Sergo logró dos bronces en la categoría WC3 y la delegación nacional volvió a subir al podio en el Campeonato que se disputa en Brasil.

WhatsApp Image 2026-02-27 at 12.35.40
WhatsApp Image 2026-02-27 at 12.35.41
WhatsApp Image 2026-02-27 at 12.35.39
Por Redacción Diario de Cuyo

La delegación argentina continúa sumando grandes resultados en el Campeonato Parapanamericano de Pista y Ruta, que se disputa en Indaiatuba, Brasil, con destacadas actuaciones de los deportistas sanjuaninos. El seleccionado nacional mantiene un rol protagónico en el certamen continental de ciclismo adaptado de pista y ruta, ratificando su buen presente competitivo y sumando podios en cada jornada.

Sergo, nuevamente en el podio en Brasil y María José Quiroga, en el top five

Entre los nombres propios volvió a sobresalir la sanjuanina María Magdalena Sergo, quien tuvo una jornada brillante al conquistar dos medallas de bronce en la categoría WC3. Las preseas llegaron en las pruebas de velocidad y scratch, consolidándola como una de las principales referentes del equipo argentino en el torneo.

La representación sanjuanina también dijo presente en la categoría tándem. El binomio integrado por Maximiliano Pérez García y William Quintero alcanzó el 4º puesto en velocidad, mientras que el dúo femenino compuesto por María José Quiroga Chicahuala y Gabriela Roja finalizó 5º en los 750 metros, con un tiempo de 58.857 segundos, mejorando la marca que habían registrado en Jadar 2025.

image
Una estupenda actuaci&oacute;n est&aacute;n cumpliendo los ciclistas sanjuaninos en los Parapanamericanos en Brasil.

Una estupenda actuación están cumpliendo los ciclistas sanjuaninos en los Parapanamericanos en Brasil.

Oro para Ambrossi y más medallas argentinas en los Parapanamericanos

El equipo argentino, conducido por Martín “Pampa” Ferrari, tuvo como punto más alto de la jornada la consagración de Federico Ambrossi, quien se quedó con la medalla de oro y el título panamericano en velocidad MC4, tras imponerse en la final al colombiano Juan José Ríos y al chileno Benjamín Ruarte.

Por su parte, el entrerriano Rodrigo López amplió su destacado palmarés al obtener medalla de plata en velocidad MC1 y bronce en scratch, aportando al sólido desempeño colectivo del conjunto nacional.

image

Resultados de la jornada en ciclismo pista

En las pruebas desarrolladas en pista, los argentinos lograron los siguientes resultados:

  • Simón Mazzante (MC3): 4º puesto en scratch.
  • Federico Ambrossi (MC4): 4º puesto en scratch.
  • Héctor Arrieta (MC2): 7º puesto en scratch.
  • Ignacio Arnau (MC5): 7º puesto en scratch.
  • Germán Chiaraviglio (MC4): 7º en velocidad y 8º en scratch.

Tándems

  • Maximiliano Pérez García / William Quintero: 4º puesto en velocidad.
  • Maximiliano Gómez / Daniel Juárez: 9º puesto en velocidad.
  • María José Quiroga Chicahuala / Gabriela Roja: 5º puesto en 750 metros.

Con cada competencia, Argentina ratifica su protagonismo continental y, una vez más, San Juan demuestra el alto nivel de sus atletas, fruto del trabajo sostenido que impulsa la Secretaría de Deporte a través de sus programas específicos, posicionando a la provincia como referencia nacional en el desarrollo del deporte inclusivo.

