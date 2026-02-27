Futsal, patinaje artístico, Primera Nacional y maratón: la agenda deportiva para el fin de semana en San Juan

El fin de semana tendrá variada actividad en el deporte sanjuanino con numerosas actividades y competencias deportivas en la provincia. Entre lo más atractivo de la agenda deportiva en San Juan habrá inicio de actividad anual de disciplinas como el futsal,

Además, entre las demás actividades deportivas en la provincia, se destaca también el inicio del torneo de patinaje artístico en el Velódromo Vicente Chancay en Pocito, también se reanudará la actividad de ciclismo y habrá fútbol local, entre lo más destacado.

En el Dique Cuesta del Viento se está desarrollando un campus nacional de wingfoil, con vistas al Mundial Juvenil U17. La actividad se extenderá hasta el sábado 28 de febrero y es organizada por la Federación Argentina de Yachting, con apoyo del Gobierno provincial.

La tradicional carrera solidaria se disputará este viernes 27 de febrero en Santa Lucía. La concentración será desde las 20 en la plaza departamental y la largada está prevista para las 21. Organiza la Fundación María Echenique (FundaME), con apoyo del municipio.

Torneo Cecilio Velázquez: El certamen masculino que organiza el Club Social San Juan cerrará este viernes la primera ronda. A las 21 jugarán Independiente La Florida (Chile) ante Olimpia y, desde las 22:30, Concepción frente a Atlético Argentino.

Las semifinales serán el sábado 28 y la gran final el domingo 1 de marzo.

Vóley

Liga Nacional de Voleibol Masculina 2026: Comienzan los cuartos de final. Obras, representante sanjuanino, jugará el partido de ida este sábado 28 a las 21 en el Estadio Aldo Cantoni, frente a Escuela Normal N°3.

Por su parte, Unión Vecinal de Trinidad (UVT) afrontará la ronda Permanencia en busca de mantener la categoría.

Patinaje artístico

La primera fecha del campeonato sanjuanino se celebrará entre sábado y domingo en el Velódromo Vicente Alejo Chancay, desde las 8 hasta las 23 horas, con organización de la Federación de Patinaje Artístico y Afines de San Juan.

Ciclismo

Tour de San José – Jáchal

La 34ª edición finalizará este domingo 1 de marzo con el tradicional Circuito San José y llegada en la plaza departamental.

Federación Ciclista Sanjuanina

El campeonato federado local se reanudará el domingo con el circuito “Homenaje al Ciclista”, organizado por Huracán Cicles Club. La largada será a las 16:30 en Tomás Edison y Colón, Santa Lucía.

Rugby

Unión Sanjuanina de Rugby

Comienza el Torneo Local 2026 de Primera División masculina, denominado “Alberto Mugnos”, clasificatorio a Copa Oro y Copa Plata regional.

Sábado 28 – 17 horas

Alfiles vs. Universitario (Anexo Alfiles, Rivadavia).

Huazihul vs. San Juan (Rivadavia).

Libre: Jockey.

En Intermedia:

Pocito RC vs. San Juan A (viernes 27 – 21:45).

Huazihul vs. San Juan B (sábado 28 – 15:30).

Alfiles vs. Universitario (sábado 28 – 15:30).

Futsal

Liga Sanjuanina de Fútbol – Torneo Apertura 2026

Comienza el certamen masculino de Primera División.

Viernes 27:

Alianza vs. Krause; Hualilán vs. Unión de Villa Krause; Villa Porres vs. La Gloria; Barrio de Pie vs. Barrio Mercedario; Barrio CGT vs. Sportivo Desamparados; Defensores de Argentinos vs. Barrio Rivadavia.

Domingo 1:

Barrio Escobar vs. Las Águilas; Huarpes vs. Sindicato Empleados de Comercio.

Horarios: Reserva 21:00 – Primera 22:00. Libre: Minero.

Fútbol

Primera Nacional: tercera fecha

San Martín después del enorme triunfo ante Guemes en Concepción buscará seguir de racha cuando visite a Tristán Suárez este domingo a las 20.30 horas por la tercera fecha de la Primera Nacional. El Verdinegro arrancó el año empatando de visitante ante Chacarita, luego venció a los santiagueños en Concepción y entre semana eliminó a Deportivo Madryn por Copa Argentina.

Lo cierto es que este domingo a las 20.30 horas visitará a Tristán Suárez con arbitraje de Federico Benítez.

Primera Local: cuarta fecha del Apertura

El certamen de la Primera División de la Liga Sanjuanina de Fútbol disputará la cuarta fecha que comienza este viernes con el encuentro de uno de los líderes Unión de Villa Krause, mientras que el otro gran atractivo será el domingo a las 21 cuando el otro puntero Atenas de Pocito visite al escolta Desamparados que estrenará su nuevo sistema de iluminación en Puyuta.

La programación completa de la 4ª fecha:

Viernes 27:

Unión de Villa Krause vs. López Peláez (19:00 Cuarta; 21:30 Primera).

Sábado 28:

Sp. Rivadavia vs. San Lorenzo de Ullúm.

Villa Ibáñez vs. Marquesado.

Minero vs. Trinidad.

Domingo 1: