River Plate negocia con Coudet y acelera para cerrar al sucesor de Gallardo

River Plate mantuvo su primera reunión formal con Eduardo Coudet y avanzó en su contrato. El DT de Alavés quedó a un paso de reemplazar a Gallardo en Núñez.

Golpe de timón en River: Coudet negocia su salida en España y está a un paso de asumir

En horas decisivas para River Plate, la dirigencia del club mantuvo la primera reunión oficial con Eduardo Coudet y dio un paso firme para definir al nuevo entrenador. El ciclo de Marcelo Gallardo ya es historia y el nombre del actual DT de Alavés toma fuerza para conducir al Millonario en esta nueva etapa.

El encuentro se desarrolló de manera virtual y contó con la participación de Stéfano Di Carlo y Enzo Francescoli, quienes dialogaron con el entrenador y su representante, Christian Bragarnik, para avanzar en los detalles contractuales y comenzar a delinear su salida del club español.

River Plate define la salida de Coudet de Alavés El principal obstáculo para oficializar la llegada del entrenador pasa por su desvinculación del Deportivo Alavés, institución con la que mantiene contrato hasta junio de 2026 y que pelea por la permanencia en La Liga. Coudet no posee cláusula de salida, por lo que la alternativa más viable es una renuncia acordada, posiblemente con un resarcimiento económico.

Desde el entorno del técnico reconocieron que la propuesta de River Plate “lo seduce”, aunque todavía restan resolver cuestiones deportivas y económicas. Las conversaciones, que comenzaron tras el partido frente a Levante, avanzaron con rapidez y podrían definirse en los primeros días de la próxima semana.

La salida de Marcelo Gallardo, confirmada mediante un mensaje institucional, aceleró los tiempos en Núñez. El equipo quedó bajo un interinato de Marcelo Escudero, que la dirigencia espera que sea breve. La intención es que el nuevo cuerpo técnico asuma cuanto antes y comience a trabajar con el plantel profesional.