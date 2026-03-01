De parrillada tradicional a ser parte de algo más innovador: Punto Este, la obra que renovará una conocida esquina de Santa Lucía

Los movimientos en la zona no pasan desapercibidos y un enorme cartel anticipa lo que se viene. En qué consiste la obra que se está llevando a cabo en una de las esquinas más icónicas de Santa Lucía.

En Av. Libertador y lateral de Circunvalación, hacia el este, hacía Santa Lucía, durante años se ubicó la tradicional parrillada “La Nueva Estancia” que tanto en almuerzo o cena recibió a miles de comensales. Siendo una parte fundamental dentro del circuito parrilladas de la provincia, hace poco comenzó a registrar un movimiento atípico en sus inmediaciones, pero lejos de preocupar a sus clientes habituales se prepara para un cambio mejor y mayor, ya que formará parte del proyecto denominado “Punto Este”.

El proyecto es desarrollado por la empresa Fabesa. Analía Salguero, quien está a cargo del mismo, detalló a DIARIO DE CUYO que, tras haber dado inicio a los diferentes permisos y habilitaciones, se logró la luz verde para comenzar con las obras propiamente dichas en la zona. Punto Este no solo contendrá la parrillada, sino que además sumará otros locales, una estación de servicio Shell y espacio de coworking, renovando completamente la zona, brindándole un valor agregado.

image Con relación a la estación de servicio, Salguero comentó que se tratará de una playa con cuatro puestos de carga, más un puesto para la carga de alto caudal y el tradicional espacio de servicompras Shell Select. Además, el proyecto contempla como novedad la incorporación de un puesto de carga eléctrica, marcando un paso importante hacia la movilidad sustentable.

No se trata de una estación de servicio más, ya que contemplará espacios comerciales y será el hogar de una renovada parrillada que buscará mantener su esencia y calidad, la misma con la que viene conquistando paladares desde hace años. “Los dueños de la parrillada son super flexibles para soportar la obra y nos hemos entendido”, detalló Salguero, confirmando que por el momento el restaurante es el único local confirmado, mientras se mantienen charlas con diferentes referentes comerciales, ya que la intención es complementar la oferta comercial que existe en la zona.

image Al expendio de combustible que llega a una zona donde actualmente hay una demanda insatisfecha, a los locales comerciales y la parrillada se sumará un espacio de coworking, ideal para encuentros laborales, para estudiantes como para aquellas personas que buscan un espacio cómodo y diferente para llevar a cabo sus obligaciones.