De parrillada tradicional a ser parte de algo más innovador: Punto Este, la obra que renovará una conocida esquina de Santa Lucía

En Av. Libertador y lateral de Circunvalación, hacia el este, hacía Santa Lucía, durante años se ubicó la tradicional parrillada“La Nueva Estancia” que tanto en almuerzo o cena recibió a miles de comensales. Siendo una parte fundamental dentro del circuito parrilladas de la provincia, hace poco comenzó a registrar un movimiento atípico en sus inmediaciones, pero lejos de preocupar a sus clientes habituales se prepara para un cambio mejor y mayor, ya que formará parte del proyecto denominado “Punto Este”.
El proyecto es desarrollado por la empresa Fabesa. Analía Salguero, quien está a cargo del mismo, detalló a DIARIO DE CUYO que, tras haber dado inicio a los diferentes permisos y habilitaciones, se logró la luz verde para comenzar con las obras propiamente dichas en la zona. Punto Este no solo contendrá la parrillada, sino que además sumará otros locales, una estación de servicio Shell y espacio de coworking, renovando completamente la zona, brindándole un valor agregado.
Con relación a la estación de servicio, Salguero comentó que se tratará de una playa con cuatro puestos de carga, más un puesto para la carga de alto caudal y el tradicional espacio de servicompras Shell Select. Además, el proyecto contempla como novedad la incorporación de un puesto de carga eléctrica, marcando un paso importante hacia la movilidad sustentable.
No se trata de una estación de servicio más, ya que contemplará espacios comerciales y será el hogar de una renovada parrillada que buscará mantener su esencia y calidad, la misma con la que viene conquistando paladares desde hace años. “Los dueños de la parrillada son super flexibles para soportar la obra y nos hemos entendido”, detalló Salguero, confirmando que por el momento el restaurante es el único local confirmado, mientras se mantienen charlas con diferentes referentes comerciales, ya que la intención es complementar la oferta comercial que existe en la zona.
Al expendio de combustible que llega a una zona donde actualmente hay una demanda insatisfecha, a los locales comerciales y la parrillada se sumará un espacio de coworking, ideal para encuentros laborales, para estudiantes como para aquellas personas que buscan un espacio cómodo y diferente para llevar a cabo sus obligaciones.
“Es una inversión de gran envergadura y todos los esfuerzos están puestos acá. Lo más atractivo de esto es que se generan puestos de trabajo de forma directa e indirecta. La idea es que se vuelva en un punto de encuentro, por eso el nombre elegido para el proyecto”, destacó la empresaria sanjuanina.
Los trabajos están bajo la coordinación de PM construcciones y el arquitecto del proyecto es Juan Carlos Zizi. Conforme a los plazos de obra, los trabajos ya se iniciaron en la zona con movimientos de suelos y el arribo de distintos materiales. Durante todo el año se estará trabajando, ya que debe estar culminada en diciembre de este año. Siempre que no se presenten contratiempos de por medio, a finales del 2026 Santa Lucía contará con un nuevo espacio que seguramente será muy aprovechado por sus vecinos debido a la cantidad de servicios que se brindarán.