El dólar oficial anotó su segunda caída consecutiva y se sostuvo por debajo de los $1.400

Este lunes, el dólar oficial retrocedió a $1.395. Mientras que el dólar blue en San Juan se vendió a $1.460.

El dólar oficial sigue la pax cambiaria.

En el segmento mayorista, el dólar mayorista retrocedió $2 hasta los $1.395, para ubicarse a un 15,5% del techo de la banda cambiaria establecida por el Gobierno. El volumen operado en el segmento de contado superó los US$366,1 millones.

En tanto, los contratos de dólar futuro opera con alzas de hasta 0,9%. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista llegará a los $1.423 a fines de marzo. En la jornada, se operó un total de US$935 millones.

A nivel minorista, el dólar promedia los $1.426,71 para la venta según el relevo de entidades financieras del Banco Central (BCRA). Por su parte, en el Banco Nación (BNA), la divisa cerró a $1.415. Así, el dólar tarjeta (o turista) se ubicó a $1.839,5.

Entre los paralelos, el dólar contado con liquidación (CCL) sube a los $1.464,58, mientras que el MEP lo hace a $1.417,20. En tanto, el dólar blue se vendió a $1.420, mientras que en San Juan el precio fue de $1.460.

El tipo de cambio registró la mayor baja mensual en más de seis años y medio, ya que para encontrar un descenso de tal magnitud hay que remontarse a junio del 2019. Sin embargo, la semana pasada se observó un ligero cambio de tendencia, al subir 1,5%.

