El conflicto en Medio Oriente y su impacto económico en el bolsillo de los sanjuaninos

El conflicto en Medio Oriente no solo representa un problema de gran escala en los territorios alcanzados por los ataques, sino que las repercusiones de están dando a nivel mundial, sobre todo desde el aspecto macroeconómico. Este lunes se registró una importante caída en los mercados, principalmente la Bolsa de Asia; como un alza en el precio del petróleo .

Sube el crudo tras la escalada bélica en Medio Oriente: Irán bombardeó una refinería y cierran el estrecho de Ormuz

El conflicto en Medio Oriente empuja el petróleo: ya subió 10% y el barril podría trepar a 100 dólares

Pese a estar geográficamente alejados de las zonas bombardeadas, el impacto de esta nueva guerra se podrá sentir en San Juan.

Así lo analizaron la presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Lucila Avelín; Gustavo Ruiz Botella, licenciado en economía y analista de mercados; y Mariano Cáceres, magister en finanzas e integrante de Fórmula Asesores Financieros. Sin duda el foco del análisis se concentró en el valor del petróleo y su eventual traslado a los surtidores nacionales y por consecuencia, a los locales.

“El precio del petróleo ha tenido una disparada a partir de estos eventos” , señaló Cáceres. Para tener una idea, pasó de 60 dólares por barril a alcanzar los 80 dólares este lunes, y no se descarta que pueda llegar a los 100 dólares de continuar el conflicto geopolítico.

El aumento en el petróleo se analiza desde dos miradas. Por un lado, el encarecimiento de los precios del combustible que, ante los nuevos valores del barril, se volvería inevitable de contener. Por el otro, el impacto real y final dependerá de la producción nacional que tiene el país en Vaca Muerta.

Al respecto, Avelín aseguró: “La producción de barriles puede amortiguar el golpe, pero todo dependerá en función de la escalada. Que el precio suba, al exportar beneficia al país. La complicación surgirá si se tiene que importar”.

Pero el crudo y sus derivados no son el único factor que puede incidir en la economía nacional.

Un punto a considerar es el encarecimiento de las tasas internacionales que se elevaron tras el inicio de los ataques. Sobre ello, Avelín indica que las tasas de créditos internacionales habían comenzado a relajarse, lo que era una buena noticia para el país. Sin embargo, ante el nuevo escenario se encarece el crédito internacional y además los mercados emergentes (como el argentino) deja de ser atractivo en las bolsas.

stock market ny 728x485.webp

Durante este lunes los bonos argentinos que operan en Wall Street bajaron levemente en las operaciones de la rueda electrónica. Lo mismo sucedió con los títulos de Brasil, Colombia y otros países, aunque los grandes perjudicados fueron las Bolsas de Asia (salvo Shangai) y Europa.

La duración del conflicto en Medio Oriente, un punto de reflexión

“Hay que ver cuánto dura el conflicto. Si es un shock de pocos días subirá el petróleo y después se ajustará. No tendrá un efecto fuerte en la inflación y en las expectativas de las tasas. Si se prolonga, puede tener un efecto en la inflación, filtrándose en los costos. Mirando desde Argentina, puede ser malo porque encarece el combustible y seguirá aumentando la inflación”, aseguró Cáceres.

Sin embargo, al ser exportadores de energía, la suba tanto del crudo como del gas permitirá un ingreso de divisas.

Por el momento todo es incertidumbre, tanto desde el análisis local como el global, debido a que las novedades se van dando a cada hora y según lo manifestado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los ataques podrían extenderse por un mes. En la práctica, la duración de este enfrentamiento en Medio Oriente determinará si habrá consecuencias en el corto plazo o si sus implicancias se extenderán en el tiempo.

Aun así, Ruiz Botella aseguró: “Si se desata un conflicto bélico más grande, Argentina hoy por hoy tiene recursos propios para sostener la matriz productiva”.