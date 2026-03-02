La Sociedad Israelita de San Juan reforzó la seguridad por el conflicto en Medio Oriente

En San Juan también reforzaron la seguridad en sedes de la Sociedad Israelita

En medio del conflicto bélico en Medio Oriente, el Gobierno nacional elevó a "ALTO" el nivel de seguridad en sedes judías, instituciones religiosas y centros comunitarios.

En San Juan, la Sociedad Israelita de Beneficencia de San Juan también incrementó la presencia policial en su sede de avenida Córdoba. Así lo confirmó a DIARIO DE CUYO el presidente de la entidad, Leonardo Siere. "La policía de la provincia tomó medidas que son acordes a lo que se está haciendo en diferentes juridiscciones por instrucción del Gobierno Nacional de reforzar y estar atentos en entidades judías" .

Respecto a qué consisten las medidas, Siere aseguró que la Policía provincial no tiene la obligación de acordar con la entidad un plan de seguridad. "La Policía no nos da un detalle, no coordina con nosotros, pero sí hay más presencia policial", aseguró.

No obstante, la entidad permanece abierta, manteniendo su rutina habitual. "Las actividades son normales, no hay ninguna alteración a lo programado para esta semana" expresó Siere.

Sobre el impacto de las novedades en Medio Oriente, Siere dijo que los siguen "atentamente", debido a que "muchos asociados tienen parientes o amigos en Israel, por lo que cada vez que les comunican que tienen que irse a los refugios o suenan sirenas, se siguen las noticias con mucha preocupación y ansiedad, esperando que se termine".