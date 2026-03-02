2 de marzo de 2026 - 11:00

San Juan Cerca: esta semana arrancan los operativos interministeriales 2026

El departamento Sarmiento será sede de la primera fecha de San Juan Cerca que lleva los servicios de todos los ministerios a la comunidad.

Más de 30.000 personas participaron en los operativos integrales de San Juan Cerca durante el 2025.

Por Fabiana Juarez

El primer operativo integral, en el que participan todos los ministerios y sus diferentes áreas, se realizará el próximo miércoles 4 de marzo, de 8,30 a 13, en la Escuela José María del Carril, ubicada en Tres Esquinas, en el departamento Sarmiento.

Durante la jornada, la comunidad podrá realizar trámites, recibir información sobre programas y acceder a distintos espacios de acompañamiento, en una propuesta que busca acercar el Estado a cada departamento y facilitar el acceso a derechos.

La oferta del San Juan Cerca

Ministerio de Salud. Medicina de familia, control de peso y talla, odontología, vacunación, vacunación animal, salud mental, laboratorio (test HIV, hepatitis, chagas, etc.), programa contra el sedentarismo.

Ministerio de Educación. Desbloqueo de netbooks, becas progresar, visitas a escuelas zonales, exposición de proyectos de escuela base o zonales, asistencia de gabinetes técnicos interdisciplinarios. Además, los docentes podrán realizar todo tipo de trámites, desde registro de título hasta consulta de expedientes.

Ministerio de Producción. Registro RUP, marcar y señales, Programa Aprender, Trabajar y Producir; Defensa al Consumidor, Pymes y emprendedores.

Ministerio de Economía. Ciudadano Digital: creación de cuenta, recuperación de contraseña, denuncia en Defensa al Consumidor, partidas de nacimiento, carnet de vacunas, certificado de antecedentes.

Rentas: impuesto inmobiliario y automotor, patentes, Ingresos Brutos.

San Juan Innova: servicio de conectividad y relevamiento de conexión a internet en la zona, activación se licencia para netbooks y notebooks.

Caja de Acción Social: préstamos para empleados públicos.

Ministerio de Familia y Desarrollo Humano. Información sobre todos los programas y servicios a los que se pueden acceder en cuanto a asistencia y casos de vulnerabilidad.

Ministerio de Turismo. Asesoramiento para clubes y entidades deportivas, deporte adaptado y actividad para adultos mayores.

Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía. En el área del IPV se puede acceder a la regularización de deuda, información de cuotas y de requisitos para nuevas inscripciones, impresión de boletas, Regularización Dominial, y al asesoramiento general e integral del tema viviendas.

Secretaría de Ambiente. Colocación de pipetas para garrapatas y pulgas a los perros, entrega de antiparasitarios para perros y gatos. Plan de forestación, denuncias sobre arbolado público y pedido de donaciones de árboles.

EPRE. Información de subsidios provinciales (tarifa social) y nacionales, reclamos de personas usuarias, asistencia en temas de ciencia energética y detalles de la facturación del servicio de electricidad.

Secretaría de Seguridad. Certificado de antecedentes, verificación de vehículos, localización de objetos robados.

OSSE. Tarifa social, asesoramiento sobre estado de cuenta, planes y facilidades de pago, consultas catastrales.

