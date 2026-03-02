Ciclo lectivo 2026 en San Juan: las clases iniciaron en medio del paro nacional docente

En San Juan adhirieron UDAP, UDA y AMET. Inicial y Primaria volvieron a las aulas, mientras que Secundaria comenzará el miércoles.

Este lunes 2 de marzo comenzó el ciclo lectivo 2026 en San Juan, en un escenario atravesado por el paro nacional docente, al que a nivel provincial adhirieron UDAP, UDA y AMET.

Los primeros en regresar a las aulas fueron los estudiantes de los niveles Inicial y Primario, mientras que el Secundario comenzará el dictado de clases el próximo miércoles, según el calendario oficial. La jornada tuvo un desarrollo dispar en distintos establecimientos, en función del grado de adhesión a la medida de fuerza.

Por su parte, la Educación Pública de Gestión Privada inició las actividades con normalidad en los diferentes niveles.

El paro docente a nivel nacional La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) ratificó el paro nacional previsto para este lunes, en coincidencia con el inicio del ciclo lectivo en 16 provincias que concentran a más de ocho millones de alumnos. En esos distritos, la huelga impactó de lleno y en muchos casos impidió el normal comienzo de clases.

La decisión sindical se mantuvo pese a que el Gobierno nacional convocó a los gremios a una mesa paritaria nacional para este lunes a las 12, en cumplimiento de un fallo de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que ordenó suspender el decreto 341/2025 y retomar la negociación salarial a nivel nacional.