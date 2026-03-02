China respaldó a Irán y pidió frenar ataques: "Ormuz es un canal importante para los bienes y la energía"

China se pronunció ante la escalada militar en Medio Oriente, mostrando un respaldo explícito a Irán antes los ataques de Estados Unidos e Israel. El gobierno chino exigió la detención inmediata de las operaciones militares, advirtió sobre los riesgos para la estabilidad regional y subrayó la importancia estratégica del suministro de combustible iraní a través del estrecho de Ormuz.

China respalda a Irán porque es uno de los mayores compradores de combustible suministrado por Teherán, lo que convierte la estabilidad en Medio Oriente en un asunto fundamental para su seguridad energética y comercial. La inquietud de Pekín reside en que cualquier inestabilidad en el estrecho de Ormuz podría afectar el flujo energético indispensable para su economía y repercutir en el mercado internacional de hidrocarburos.

El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, sostuvo en conversación con su par iraní que Pekín “valora la amistad tradicional” entre ambos países y apoya a Irán “en la protección de sus derechos e intereses legítimos”. Pekín reiteró su defensa de la soberanía e integridad territorial iraní, además de instar a la comunidad internacional a evitar una expansión del conflicto, tras la ofensiva iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.

Desde China, la portavoz del Ministerio de Exteriores, Mao Ning, remarcó que los recientes ataques “no contaron con autorización del Consejo de Seguridad” de Naciones Unidas y “violan el derecho internacional”. Mao advirtió sobre el peligro de que la violencia se propague a países vecinos, amenazando la seguridad en toda la región del golfo Pérsico.

La diplomacia china, en colaboración con Rusia, ha impulsado una reunión de emergencia en el Consejo de Seguridad de la ONU para afrontar la crisis y exigir que ese organismo cumpla su papel en el mantenimiento de la paz. Pekín también notificó que no recibió información previa sobre las acciones militares estadounidenses.