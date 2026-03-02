El informe de ventas que pone al vino arriba de la cerveza en la Argentina, pero que no es para ilusionarse: las razones

Las ventas de vino en el mercado interno argentino cerraron 2025 con un crecimiento del 6,6% en volumen —medido en litros— en comparación con 2024. La mejora estuvo acompañada por un incremento del 36,3% en el precio promedio de venta y una “sorpresiva” caída de su principal competidora como es la cerveza .

Así lo informó el Observatorio Vitivinícola Argentino (OVA) , unidad ejecutora de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) , a partir de datos relevados por la consultora Scentia . El informe se basa en mediciones de ventas efectivas de vinos fraccionados en diversos canales comerciales. Esto incluye hipermercados, supermercados, autoservicios, almacenes, droguerías y kioscos de todo el país.

Según la consultora, la muestra analizada representa cerca del 40% del total de despachos de vino en volumen destinados al mercado interno. En este marco, el Observatorio Vitivinícola aclaró que las ventas al consumidor y los despachos al mercado interno son indicadores distintos, por lo que pueden presentar comportamientos divergentes. De este modo, las ventas al consumidor reflejan las compras efectivas registradas en los puntos de venta relevados por Scentia. Por otro lado, los despachos corresponden al total de salidas de vino desde las bodegas hacia el circuito comercial.

En este contexto, el universo de ventas al consumidor incluye también canales no contemplados en la medición de Scentia, como hoteles, bares y restaurantes —conocido como canal de botella abierta— y el comercio electrónico. Por su parte, los despachos al mercado interno son relevados mensualmente por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).

La consultora realiza un seguimiento trimestral de la evolución del consumo masivo , segmentado por canastas de productos y canales de comercialización. Aunque los datos de Scentia no abarcan la totalidad de los despachos, constituyen un indicador relevante para analizar la dinámica del vino dentro del conjunto de bebidas alcohólicas.

En el caso del vino se incluye vinos en caja, varietales y fortificados o encabezados. La consultora relevó que las ventas totales fueron por 337,02 millones de litros en todo el 2025, lo que marcó un crecimiento del 6,6% contra los 316,24 millones de litros de 2024. El precio promedio por litro vendido de vino pasó de $3.581 en 2024 a $4.881 de 2025, lo que marcó un crecimiento del 36,3% y le ganó por unos puntos a la inflación.

En el caso de las cervezas, la bebida con alcohol más vendida en volumen y el principal competidora del vino, en 2025 se comercializaron según Scentia, 952,96 millones de litros, lo que marcó una caída del 0,3% contra 2024 (955,51 millones de litros). En este último año, la cerveza elevó su precio promedio por litro vendido de $2.201 a $3.444, lo que fue un incremento del 56,5%, más de 20 puntos por encima de la inflación del año.

Más allá de que los volúmenes de la cerveza siguen por encima de los que maneja la bebida nacional, el crecimiento en ventas del segundo y la baja de la primera es celebrado por la industria. El informe del OVA expresó que la cerveza aumentó su precio promedio de venta más que el vino, lo que muestra que se trata de una demanda sensible a precios.

Canales de comercialización

Un dato que se destaca es la diferencia de compartimiento según el canal comercial sobre el que se pone el foco. En el caso del vino, las ventas en volumen en 2025 bajaron 2% en supermercados, mayoristas y autoservicios. Sin embargo, el mismo producto creció un 17% en el canal comercial de kioscos y almacenes.

Esto en el marco que en el caso del vino el canal comercial tradicional ha sido supermercados, mayoristas y autoservicio. Aquí los precios promedio de venta del vino subieron 30%, cuando en el segmento kiosco y almacenes, los valores aumentaron 40% interanual. “Esto muestra un cambio en la forma de consumo más allá de la variable precio, donde se empiezan a priorizar compras de cercanía y en menor volumen antes que las grandes superficies”, subayó el informe.

En el caso de la cerveza, esta bebida subió su precio promedio por litro un 47% en supermercados, mayoristas y autoservicios, y aumentó 68% sus precios en kioscos y almacenes, según datos de Scentia. Las diferentes evoluciones de la categoría Bebidas con Alcohol, según el canal comercial del que se trate, ya era algo que se venía detectando en informes previos de Scentia.