Caputo insiste en que la inflación perforará el 1% en agosto: qué dicen algunos economistas

Ponen en duda la expectativa del Gobierno debido a la actual coyuntura como dijo el ministro de Economía.

Economistas ponen en duda la expectativa del Gobierno de que la inflación perfore el 1% al promediar el año debido a la actual coyuntura como dijo el ministro de Economía, Luis Caputo. En declaraciones a Agencia Noticias Argentinas, el economista Martín Kalos sostuvo que “no es posible lo que plantea Caputo” y afirmó que “el Poder Ejecutivo tiene un discurso exitista respecto de la inflación que no es realista”.

Añadió que “ya ha dicho muchas veces que la inflación ya no es un problema, y que fue aniquilada” porque “ya se había hecho todo lo que había que hacer”. Kalos consideró que desde el "3%" actual, "probablemente empiece nuevamente a bajar, pero al oficialismo se le agotaron las dos anclas que usó durante 2024 y la primera mitad de 2025 para bajar la inflación: el dólar (su precio) y los salarios”. “Ambos tocaran piso y empezaran a recuperar durante 2025 –en particular a partir de julio en el caso del dólar– y marcan un límite”, añadió.

Kalos apuntó que, tras la baja del tipo de cambio en enero, “hay un sendero de alza en un mediano plazo para el dólar para hacer más sustentable al modelo y que vuelva a un nivel más razonable". "Por lo tanto, ahí hay un factor de desinflación que el gobierno no podrá usar próximamente, al igual que los salarios, que ya están bajos respecto al costo de vida”, añadió. Recordó que “el gobierno tiene pendiente actualizaciones de tarifas de servicios públicos, por lo cual el desafío de seguir bajando la inflación es difícil”.

Según la visión de Épica consultores “seguirá el proceso de desinflación, pero va a ser más leve, más gradual, más lento y más moderado que lo que fue en 2024”. Kalos consideró importante que también sea más sustentable y sostuvo que “eso va a depender de que el Gobierno, además de apuntalar las reservas —que le falta mucho—, logre no desalinear precios relativos".

"Es decir, que no baje el precio del dólar y que logre recomponer tanto tarifas como salarios, evitando usar esos tres precios para bajar la inflación de manera insustentable en el corto plazo”, remató.