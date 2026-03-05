El punteo en la Legislatura para el OK a la derogación de Lemas con textuales del PJ a favor y el bloquismo en análisis

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego , envió el miércoles a la Cámara de Diputados de San Juan el proyecto para derogar el Sistema de Participación Abierta y Democrática (SIPAD), el esquema electoral que en la práctica funcionó como una variante de la ley de lemas en la provincia. La iniciativa también modifica el Código Electoral sanjuanino al establecer que la selección de candidatos se realizará mediante internas cerradas o según lo disponga el reglamento interno de cada partido político.

El movimiento del Ejecutivo generó sorpresa inicial en varios sectores políticos porque no hubo consultas previas ni negociaciones formales antes del envío del proyecto. Sin embargo, en los pasillos de la Legislatura ya comenzó el punteo de votos y la derogación del sistema parece tener un camino relativamente despejado.

En el bloque de Cambia San Juan el proyecto fue recibido con beneplácito. La bancada oficialista, cuya columna vertebral es el partido Producción y Trabajo, interpreta la iniciativa como el cumplimiento de una de las promesas centrales de campaña de Orrego: eliminar el sistema de lemas implementado durante la gestión anterior.

De hecho, apenas asumió en 2023, el mandatario había anticipado su intención de avanzar con ese cambio institucional. “En la última elección provincial quedó demostrado que la Ley de Lemas es un sistema perimido, costoso, confuso y que materialmente no funcionó. Voy a cumplir con mi palabra. Por eso voy a enviar a esta Cámara un proyecto para derogar la Ley de Lemas y confío en que sea aprobada con el consenso de los diputados”, sostuvo entonces.

La iniciativa también tiene un antecedente político que hoy vuelve al centro de la escena: las propias declaraciones del peronismo en favor de eliminar el sistema. El presidente del Partido Justicialista en San Juan y diputado provincial, Juan Carlos Quiroga Moyano, había respaldado públicamente esa idea tras la derrota electoral de 2023. “Hay que sacar la ley de lemas, hay que volver a las viejas formas de actuar en política. Creo que hay que evitar la PASO y que en cada partido se tenga que discutir su problema interno y después vamos a la elección”, dijo el exintendente de 25 de Mayo.

Más recientemente, en una entrevista con diario Huarpes, relativizó el impacto del sistema electoral en los resultados: “Con el SIPAD, que impulsamos nosotros, perdimos en 2023 y los que lo despotrican ganaron”. Y agregó: “Cuando la gente toma una decisión sobre a quién va a votar, lo hace. No importa el método: boleta única, electrónica, SIPAD, internas o PASO. Cuando quieren votar a alguien, lo votan. La gente ha aprendido tanto de votar que los obstáculos los saltea”. ¿El peronismo mantiene esa postura? El 2027 es electoral, tiene que afinar las ideas antes de sentarse a votar.

El principal aliado institucional del oficialismo, el Partido Bloquista, aún analiza la iniciativa. El espacio que conduce Luis Rueda ya había planteado a comienzos del 2026 una postura diferente en el debate sobre el Código Electoral. En aquel momento, el dirigente sostuvo que lo más conveniente sería mantener el sistema de lemas, aunque con limitaciones. La propuesta bloquista apuntaba a eliminar el porcentaje mínimo de reparto —del 10%— y reducir a tres la cantidad de candidatos por lema, una alternativa que buscaba ampliar el juego político para quienes compiten por intendencias. El bloque bloquista cuenta con cuatro votos en la Legislatura, lo que lo convierte en una pieza relevante dentro de la discusión.

Entre los aliados del oficialismo, la postura parece más clara. Tanto el sector del PRO que conduce el diputado Enzo Cornejo como ACTUAR, referenciado en Gustavo Usin, acompañarían la derogación. En la misma línea se ubicaría el angaquero Marcelo Mallea. Una incógnita es la postura del legislador de La Libertad Avanza, Fernando Patinella, quien responde políticamente al diputado nacional José Peluc. Hasta el momento, ese espacio no fijó posición pública sobre la reforma del Código Electoral.

En el punteo fino de votos también aparecen varios legisladores considerados “oscilantes” dentro del tablero político provincial. Entre ellos figuran el secretario general de la CGT San Juan y diputado Eduardo Cabello; los exintendentes Jorge Castañeda y Omar Ortiz; el dirigente del espacio renovador Franco Aranda; y el ullunero Leopoldo Soler.