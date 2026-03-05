La facultad de Ingeniería de la UNSJ obtuvo una patente para un método usado en la industria de hidrocarburos

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan ( UNSJ ) obtuvo una nueva patente por un método matemático que permite medir de manera automática y precisa la redondez y esfericidad de partículas de arena usadas en el fracking la técnica de fracturación hidráulica que permite extraer petróleo y gas de yacimientos no convencionales.

El desarrollo fue realizado por un equipo del Instituto de Investigaciones Mineras (IIM) liderado por el Dr. Ing. Daniel Chuk , junto a Carlos Gustavo Rodríguez y Adriana Luna, y constituye la décima patente de la UNSJ y la octava de la Facultad de Ingeniería. La herramienta fue aprobada por el INPI el 30 de enero de 2026 tras un exhaustivo proceso de revisión internacional que no encontró antecedentes similares.

El método, llamado “Método automático para la determinación de la medida de redondez de un objeto en dos dimensiones utilizando visión artificial y la Transformada de Fourier” , combina matemáticas avanzadas, visión artificial e inteligencia artificial . A partir de fotografías de las partículas de arena, permite determinar características geométricas esenciales para que el material cumpla su función: soportar la presión sobre las rocas fracturadas y permitir que el petróleo y el gas fluyan libremente.

Este avance reduce la subjetividad de los análisis tradicionales , que dependían de evaluaciones visuales o mediciones manuales, y permite predecir la calidad de la arena antes de su transporte , algo clave ante los altos costos logísticos y la distancia entre yacimientos de arena y yacimientos petroleros.

Más allá del sector hidrocarburífero, el método tiene aplicaciones en minería , mejorando procesos como trituración, molienda, clasificación granulométrica y lixiviación. La forma precisa de las partículas influye en la eficiencia de separación, la superficie de reacción y el comportamiento mecánico del material, lo que puede traducirse en mayor recuperación metalúrgica y optimización de circuitos de procesamiento .

Con este desarrollo, el IIM de la UNSJ no solo ofrece un servicio tecnológico innovador, sino que también aporta al avance científico y económico del país, y abre la puerta a posibles cambios en la normativa internacional para la evaluación de arenas en fracking.

Qué es el fracking

La fracturación hidráulica o fracking es una técnica que permite extraer petróleo y gas desde yacimientos no convencionales, a partir de la inyección de agua, arena y químicos a muy alta presión en rocas subterráneas. La arena cumple una función fundamental en esta actividad, puesto que soporta la presión que se ejerce sobre la roca, una vez fracturada.

Esta función física de sostén, conjuntamente con las características esféricas de las partículas de arena, permiten que el petróleo y el gas puedan fluir libremente y ser extraídos. Sin embargo, no cualquier arena es aplicable: para poder cumplir óptimamente su función debe poseer composición silícea de alta resistencia y tener la mayor redondez y regularidad superficial posible.

Fuente : Facultad de Ingeniería