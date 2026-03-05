Docentes universitarios van a paro por una semana y se complica el inicio de clases en la UNSJ

Se confirmó la medida que se extenderá por seis días con un paro total de actividades. Los detalles y motivos detrás de reacción de la docencia universitaria.

Convulsionado inicio de clases se registrará en la UNSJ, tras la confirmación del paro total de actividades por una semana de parte de los gremios docentes universitarios sanjuaninos. Si bien actualmente se están desarrollando actividades, la medida impacta de manera directa con el regreso masivo del alumnado a las aulas, tanto en el nivel preuniversitario como en las facultades.

La medida de fuerza fue confirmada a DIARIO DE CUYO por los representantes gremiales Jaime Barcelona, de ADICUS, y Guadalupe Aguiar de SiDUNSJ. “Será un paro total de actividades durante la semana del 16 de marzo. Eso está confirmado. Además, si se trata en el Congreso el proyecto de modificación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, que está vigente y el gobierno se niega a cumplir, también se convocará a paro para ese día”, detalló Aguiar.

De esta manera, la actividad escolar se verá afectada del lunes 16 al sábado 21 de marzo sin asistencia a los lugares de trabajo, panorama que se reiterará en todas las universidades públicas del país, ya que la medida es convocada tanto por Conadu como por Conadu Histórica.

El motivo detrás de la medida de fuerza está puesto en el desfinanciamiento y el congelamiento de los salarios docentes universitarios. Desde diciembre del 2023, cuando asumió el gobierno de Javier Milei, se cerró la puerta a la negociación paritaria, otorgando aumentos unilaterales muchas veces por debajo de la inflación. A ello se suma la clara intención de Nación de no ejecutar la ley de Financiamiento Universitario, un proyecto que pasó dos años seguidos por el Congreso, logró el aval de los legisladores y pese a tener veto presidencial, el mismo fue rechazado, por lo que debería aplicarse.

image Ahora, con un nuevo proyecto en danza, el plan de lucha es un reflejo del rechazo de la comunidad universitaria al nuevo texto que continúa perjudicando las finanzas de las altas casas de estudio. Desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios advirtieron que el proyecto oficial busca “pagar apenas un 12% de aumento del 55% que nos corresponde”, en referencia a la recomposición salarial reclamada por la docencia universitaria.