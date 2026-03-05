Hoy es el día del gas: consejos para pagar menos y preservar la seguridad

Si bien desde inicio de los ’90 la explotación en Argentina es mayoritariamente privada, hoy en el país se celebra el Día Nacional del Gas recordando la nacionalización de este recurso natural cuya explotación se encontraba, hasta entonces, a cargo de empresas privadas.
Fue el 5 de marzo de 1945 cuando se fusionaron el Departamento del Gas de YPF y la Compañía Primitiva de Gas, dando origen a la Dirección Nacional del Gas, más tarde llamada Gas del Estado. En 1992, durante la presidencia de Carlos Menem, se sancionó la ley 24.076, que estableció el marco regulatorio para la privatización de Gas del Estado S.E.
En el marco de la efeméride, recordamos algunos tips para reducir su consumo y ayudar al ahorro doméstico. Y, nunca está de más, también algunos consejos de seguridad.
Recomendaciones de Ecogas para disminuir el consumo
Cocción
- Tapar los recipientes y calentar la cantidad que se va a usar.
- Evitar que la llama asome por el borde inferior de los recipientes
- Usar el horno en forma mesurada, consume el equivalente a tres hornallas
- Si durante la cocción alcanza el punto de ebullición, disminuya la llama lo suficiente para mantenerlo.
Calefacción
- No calefaccionar ambientes que no se utilicen.
- No utilizar el horno para calefacción: es peligroso, y además menos eficiente
- Aproveche la fuente de calor natural: dejar entrar el sol
- No exagerar con la temperatura, el exceso de calefacción consume combustible innecesariamente.
- Mantener el lugar calefaccionado con puertas y ventanas cerradas es aconsejable, pero es imprescindible que los ambientes tengan ventilación permanente.
Agua caliente
- No dejar correr el agua caliente: se derrocha gas y agua
- SI se usa calefón, regular la temperatura con la palanca, botonera, pero evitar mezclarla con la fría: ahorrará gas y prolongará la vida útil del artefacto.
- Si se usa termotanque, regular su temperatura y aislar térmicamente el artefacto cuando está colocado fuera de la vivienda.
Nunca olvidar la seguridad
Emergencias
Se consideran Emergencias a las Explosiones, Incendios, Intoxicaciones, Olor a gas en instalaciones internas o en medidores, Roturas o averías en cañerías de gas y Olor a gas en recintos cerrados o subterráneos.
- No accionar llaves de luz ni aparatos eléctricos, evitando toda generación de chispa o llama, inclusive cigarrillos
- Cerrar la llave de cada artefacto y/o la llave de corte general del gas
- Ventilar el ambiente afectado por el olor, abriendo puertas y ventanas
En el nicho del medidor
- Evitar la generación de chispas o llamas, inclusive cigarrillos
- Cerrar la válvula general del gas ubicada en el nicho
En la vía pública
- Evitar la generación de chispas o llamas, inclusive cigarrillos
- Mantener alejado al público y el tránsito vehicular
En todos los casos llamar Centro de Atención Telefónica de Ecogas "EMERGENCIAS" a los números: 0800-999-1600 para Ecogas Cuyo (Mendoza, San Juan y San Luis)
Siempre tener en cuenta
- No obstruir las ventilaciones ni los conductos de evacuación. Toda combustión consume oxígeno y puede producir monóxido de carbono. El monóxido de carbono provoca accidentes fatales que en la mayoría de los casos podrían ser evitados.
- Es fundamental mantener limpios y regulados los artefactos: con ello aumenta la seguridad y además reduce los consumos de combustibles y mejora el rendimiento. Mantener los quemadores de cocinas, estufas, calefones y termotanques limpios, la llama debe ser estable, silenciosa y de color azul intenso.
- Está prohibida la instalación de artefactos de cámara abierta en baños y dormitorios.
- Ante cualquier duda, consultar con un Instalador Matriculado.
Informes y Reclamos
- Ecogas Cuyana: 0810 999 8000 o por correo electrónico a [email protected]
- Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS): 0800 333 4444, o por correo electrónico a [email protected].