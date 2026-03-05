Hoy es el día del gas: consejos para pagar menos y preservar la seguridad

Mirá algunos tips que brinda Ecogas para ahorrar en el consumo hogareño y, por ende, reducir los montos que llegan en las boletas.

Si bien desde inicio de los ’90 la explotación en Argentina es mayoritariamente privada, hoy en el país se celebra el Día Nacional del Gas recordando la nacionalización de este recurso natural cuya explotación se encontraba, hasta entonces, a cargo de empresas privadas.

Fue el 5 de marzo de 1945 cuando se fusionaron el Departamento del Gas de YPF y la Compañía Primitiva de Gas, dando origen a la Dirección Nacional del Gas, más tarde llamada Gas del Estado. En 1992, durante la presidencia de Carlos Menem, se sancionó la ley 24.076, que estableció el marco regulatorio para la privatización de Gas del Estado S.E.

En el marco de la efeméride, recordamos algunos tips para reducir su consumo y ayudar al ahorro doméstico. Y, nunca está de más, también algunos consejos de seguridad.

Recomendaciones de Ecogas para disminuir el consumo Cocción Tapar los recipientes y calentar la cantidad que se va a usar.

Evitar que la llama asome por el borde inferior de los recipientes

Usar el horno en forma mesurada, consume el equivalente a tres hornallas

Si durante la cocción alcanza el punto de ebullición, disminuya la llama lo suficiente para mantenerlo. Calefacción No calefaccionar ambientes que no se utilicen.

No utilizar el horno para calefacción: es peligroso, y además menos eficiente

Aproveche la fuente de calor natural: dejar entrar el sol

No exagerar con la temperatura, el exceso de calefacción consume combustible innecesariamente.

Mantener el lugar calefaccionado con puertas y ventanas cerradas es aconsejable, pero es imprescindible que los ambientes tengan ventilación permanente. Agua caliente No dejar correr el agua caliente: se derrocha gas y agua

SI se usa calefón, regular la temperatura con la palanca, botonera, pero evitar mezclarla con la fría: ahorrará gas y prolongará la vida útil del artefacto.

Si se usa termotanque, regular su temperatura y aislar térmicamente el artefacto cuando está colocado fuera de la vivienda. Nunca olvidar la seguridad Emergencias Se consideran Emergencias a las Explosiones, Incendios, Intoxicaciones, Olor a gas en instalaciones internas o en medidores, Roturas o averías en cañerías de gas y Olor a gas en recintos cerrados o subterráneos.

¿Qué hacer ante un escape de gas? En la vivienda