Denuncian que en Caucete venden turnos del hospital por redes sociales.

Hay preocupación y enojo en Caucete por la venta irregular de turnos médicos del Hospital César Aguilar luego de que circularan capturas de pantalla donde se observa que personas ofrecen los turnos a través de páginas de compra y venta en redes sociales .

Según el material difundido, en esas publicaciones se exhiben fechas y especialidades médicas , lo que generó la indignación entre usuarios del sistema público de salud que denuncian que esta práctica perjudica a quienes intentan conseguir atención por las vías oficiales.

Desde el sistema sanitario reconocieron la preocupación y apuntaron contra lo que consideran “avivadas” que terminan perjudicando a la propia comunidad .

El jefe de la Zona Sanitaria II, José Bernal , explicó que este tipo de maniobras suelen estar vinculadas a personas que actúan como intermediarios. “Con estas avivadas constantes lo que hacen es entorpecer el sistema sanitario e incluso perjudicar a la propia gente”, señaló.

Bernal explicó que desde el hospital los turnos se generan mediante el chatbot, el sistema de demanda espontánea y otros canales oficiales , pero que algunas personas intentan aprovechar esos mecanismos para lucrar.

“Los turnos de demanda espontánea son los que se entregan a primera hora, para que los que van llegando los tomen. Se tomó una medida para que no haya filas durante la noche, y el día anterior se entregan los turnos que quedaron libres del chatbot”, detalló.

Según indicó el funcionario, el hospital realiza alrededor de 500 prestaciones diarias, mientras que los turnos para especialidades representan entre un 15% y un 20% del total, por lo que su administración resulta clave para el funcionamiento del sistema.

En ese contexto, Bernal confirmó que ya se están analizando nuevas estrategias para evitar estas prácticas. Mientras, desde el área sanitaria pidieron a la comunidad no prestarse a este tipo de maniobras, ya que terminan afectando a quienes necesitan atención médica.

“Esto que por ahí se hace para un beneficio específicamente de alguno, perjudica a una gran cantidad. Desde el hospital se están haciendo muchas cosas, tenemos gestiones avanzadas para seguir mejorando los servicios y la infraestructura gracias a la intervención del ministro Amilcar Dobladez. Pero esto se ve empañado por estas situaciones que se manejan desde el afuera. Pedimos a la población que tome conciencia y colabore, al hospital lo debemos cuidar entre todos para que quien lo necesite pueda ser atendido en tiempo y forma”, concluyó.