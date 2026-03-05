5 de marzo de 2026 - 11:41

Quini 6: sospechan que un jornalero o un jubilado de 9 de Julio es el nuevo multimillonario sanjuanino

Así lo dijo Javier Domínguez, propietario de la agencia de 9 de Julio donde se hizo la jugada del Quini 6 que obtuvo $780 millones de premio.

En un lapso de 4 años, la Agencia Oficial de Quiniela 342, de 9 de Julio, vendió un premio millonario de Quini 6.

Foto:

Por Fabiana Juarez

golpe de suerte en san juan: un apostador gano $780 millones en el quini 6

Golpe de suerte en San Juan: un apostador ganó $780 millones en el Quini 6
Dos sanjuaninos ganaron premios millonarios en el Telekino y el Quini 6

En la Agencia Oficial de Quiniela 342 ‘Silvina’ desborda la alegría. Desde temprano su propietario comenzó a recibir a los clientes que llegaron a felicitarlo por vender un segundo premio millonario en 9 de Julio. También llegaron sus tías que con un silbato y aplausos comenzaron a cantar ‘que aparezca el ganador’.

Familiares y clientes se acercaron a la Agencia Oficial de Quiniela 342 para felicitar a su propietario por vender un segundo premio millonario.

Pese a estos deseos, aún no aparece el afortunado, pero sospechan que se trata de un jornalero o jubilado. ‘La agencia tiene más de 30 años con una clientela fija conformada en su mayoría por gente que trabaja en la uva o jubilados. Es muy poca la gente de paso que apuesta en la agencia. Por eso sospecho que es un jornalero o jubilado el nuevo multimillonario, tal como paso en el 2022’, dijo Domínguez.

Ese año la agencia de Domínguez también vendió un premio millonario del Quini 6 de $15.000.000. El afortunado ganador fue un jornalero que trabajaba en la uva.

Javier Domínguez dijo que piensa ampliar la agencia con la plata que le toca del premio multimillonario.

Gracias a la venta de ese ticket ganador, y al 1% del premio al que se hizo acreedor, Domínguez pudo refaccionar y remodelar la agencia, y mejorar la prestación de servicio. Compró una segunda máquina ticketeadora porque, debido a la venta de ese premio millonario, aumentó la clientela. ‘Siempre tuve la esperanza de volver a vender un premio millonario, pero nunca imaginé que iba a ser de cientos de millones’, dijo contento el agenciero.

Domínguez dijo que nuevamente se hará acreedor del 1% del premio de $780 millones. Y que usará ese dinero para ampliar las instalaciones y los servicios de la agencia. Claro, siempre que aparezca el afortunado y cobre su premio.

Premio multimillonario del Quini 6

La suerte le sonrió fuerte a un apostador de San Juan, que en el último sorteo del Quini 6 se convirtió en millonario al acertar los números de la modalidad 'La Segunda' y llevarse un premio de $780.000.000.

Según se informó tras el sorteo, hubo un solo ganador en todo el país, y el ticket ganador fue jugado en la provincia de San Juan, lo que generó gran expectativa entre los apostadores locales, ya que ubicaron a la persona con suerte en el departamento 9 de Julio.

En esta ocasión, la fortuna quedó en manos de un sanjuanino que acertó la combinación ganadora en la modalidad “La Segunda”. El feliz apostador acertó a los números 11 - 12 - 13 - 15 - 19 - 25.

