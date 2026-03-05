Quini 6: sospechan que un jornalero o un jubilado de 9 de Julio es el nuevo multimillonario sanjuanino

‘Me explota el alma de alegría’ , dijo Javier Domínguez, propietario de la Agencia 342 , de 9 de Julio , donde el nuevo multimillonario sanjuanino apostó al Quini 6 y ganó $780 millones. El ganador aún no aparece, pero el agenciero dijo que sospecha que se trata de un jornalero o jubilado, mientras recordó que en el 2022 también vendió un premio millonario .

En la Agencia Oficial de Quiniela 342 ‘Silvina’ desborda la alegría. Desde temprano su propietario comenzó a recibir a los clientes que llegaron a felicitarlo por vender un segundo premio millonario en 9 de Julio. También llegaron sus tías que con un silbato y aplausos comenzaron a cantar ‘que aparezca el ganador’.

Pese a estos deseos, aún no aparece el afortunado, pero sospechan que se trata de un jornalero o jubilado. ‘La agencia tiene más de 30 años con una clientela fija conformada en su mayoría por gente que trabaja en la uva o jubilados. Es muy poca la gente de paso que apuesta en la agencia. Por eso sospecho que es un jornalero o jubilado el nuevo multimillonario, tal como paso en el 2022’, dijo Domínguez.

Familiares y clientes se acercaron a la Agencia Oficial de Quiniela 342 para felicitar a su propietario por vender un segundo premio millonario.

Ese año la agencia de Domínguez también vendió un premio millonario del Quini 6 de $15.000.000. El afortunado ganador fue un jornalero que trabajaba en la uva.

Gracias a la venta de ese ticket ganador, y al 1% del premio al que se hizo acreedor, Domínguez pudo refaccionar y remodelar la agencia, y mejorar la prestación de servicio. Compró una segunda máquina ticketeadora porque, debido a la venta de ese premio millonario, aumentó la clientela. ‘Siempre tuve la esperanza de volver a vender un premio millonario, pero nunca imaginé que iba a ser de cientos de millones’, dijo contento el agenciero.

Javier Domínguez dijo que piensa ampliar la agencia con la plata que le toca del premio multimillonario.

Domínguez dijo que nuevamente se hará acreedor del 1% del premio de $780 millones. Y que usará ese dinero para ampliar las instalaciones y los servicios de la agencia. Claro, siempre que aparezca el afortunado y cobre su premio.

Premio multimillonario del Quini 6

La suerte le sonrió fuerte a un apostador de San Juan, que en el último sorteo del Quini 6 se convirtió en millonario al acertar los números de la modalidad 'La Segunda' y llevarse un premio de $780.000.000.

Según se informó tras el sorteo, hubo un solo ganador en todo el país, y el ticket ganador fue jugado en la provincia de San Juan, lo que generó gran expectativa entre los apostadores locales, ya que ubicaron a la persona con suerte en el departamento 9 de Julio.

En esta ocasión, la fortuna quedó en manos de un sanjuanino que acertó la combinación ganadora en la modalidad “La Segunda”. El feliz apostador acertó a los números 11 - 12 - 13 - 15 - 19 - 25.