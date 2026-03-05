5 de marzo de 2026 - 07:03

Golpe de suerte en San Juan: un apostador ganó $780 millones en el Quini 6

El afortunado apostador de la provincia se quedó con el premio mayor de la modalidad “La Segunda” del tradicional juego.

QUINI 6 DINERO MILLONARIO1
Por Redacción Diario de Cuyo

La suerte le sonrió fuerte a un apostador de San Juan, que en el último sorteo del Quini 6 se convirtió en millonario al acertar los números de la modalidad “La Segunda” y llevarse un premio de $780.000.000.

Según se informó tras el sorteo, hubo un solo ganador en todo el país, y el ticket ganador fue jugado en la provincia de San Juan, lo que generó gran expectativa entre los apostadores locales, ya que ubicaron a la persona con suerte en 9 de Julio.

El Quini 6, uno de los juegos de azar más populares de la Argentina, entrega millonarios premios en cada edición y suele generar gran atención cuando aparecen ganadores en las distintas provincias. En esta ocasión, la fortuna quedó en manos de un sanjuanino que acertó la combinación ganadora en la modalidad “La Segunda”. El feliz apostador acertó a los números 11 - 12 - 13 - 15 - 19 - 25.

Por el momento no trascendieron datos sobre la identidad del ganador, algo habitual en este tipo de premios, aunque sí se confirmó que el boleto fue vendido en una agencia oficial de la provincia.

Ahora, el flamante millonario deberá presentarse con el ticket ganador para iniciar el proceso de cobro del premio, que alcanza la cifra de $780 millones, uno de los montos más importantes registrados recientemente en el juego.

