UPCN en conflicto: la oposición irá a la Justicia tras la impugnación electoral

La interna en UPCN Seccional San Juan sumó un nuevo capítulo judicial. La oposición del gremio , encabezada por Alejandro Savoca , confirmó que presentará un recurso de amparo en la Justicia provincial luego de que venciera el plazo para que la Junta Electoral respondiera la apelación contra la impugnación de su lista para las elecciones sindicales.

La Junta Electoral de UPCN tenía plazo hasta las 00 del 4 de marzo para responder la apelación presentada por la Lista Naranja , pero la resolución no fue notificada , lo que llevó al espacio opositor a decidir una nueva acción judicial.

Savoca, quien encabeza la lista junto a Carlos Quinteros , confirmó a través de sus canales oficiales que avanzarán con un amparo patrocinado por el abogado Marcelo Arancibia . El objetivo es que se declare inválido el proceso electoral convocado para el 9 de abril .

Desde la agrupación opositora difundieron un comunicado en el que sostienen que buscan garantizar transparencia en las elecciones de UPCN . En ese texto remarcaron que, ante la falta de respuestas de la Junta Electoral, decidieron acudir a los tribunales para asegurar “transparencia, representatividad y reglas claras en el proceso electoral” .

El conflicto interno comenzó luego de que la Junta Electoral impugnara la Lista Naranja , tras dar de baja alrededor de 700 avales que presentaban presuntas irregularidades. Esa decisión dejó en una posición expectante al actual secretario general, José Villa , de cara a los comicios.

Denuncia del oficialismo por presunta falsificación de firmas

Desde el oficialismo de UPCN no solo defendieron la actuación de la Junta Electoral, sino que además llevaron el conflicto al plano penal.

El propio José Villa confirmó que presentaron una denuncia en la justicia ordinaria por la presunta comisión de delitos vinculados a falsificación de firmas y suplantación de identidad en los avales presentados por la lista opositora.

De esta manera, la disputa por el control del gremio estatal quedó trasladada a los tribunales, con dos frentes abiertos: el recurso de amparo impulsado por la oposición y la denuncia penal promovida por el oficialismo.

El escenario hacia las elecciones del 9 de abril en UPCN San Juan es todavía incierto. Si la Justicia acepta el amparo, el cronograma electoral podría suspenderse o modificarse. En cambio, si lo rechaza, la actual conducción tendría el camino despejado hacia una nueva reelección.