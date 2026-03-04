¿Quién es la nueva concejal de Santa Lucía? Asume una funcionaria del riñón de Kanki Orrego

Se trata de la banca que dejó Analía Vilches tras ser convocada para asumir como secretaria de Cultura de San Juan.

El Concejo Deliberante de Santa Lucía tendrá una nueva integrante. Noelia Rivero ocupará la banca que quedó vacante luego de que Analía Vilches, concejal y vicepresidenta del cuerpo, fuera convocada para asumir en la Secretaría de Cultura del Gobierno provincial.

La designación de Rivero se da conforme al orden establecido por la lista proclamada en las últimas elecciones municipales, tal como lo dispone la normativa electoral vigente.

Vilches ya se encuentra ejerciendo funciones en el Gobierno de la Provincia de San Juan, dentro del área cultural, lo que motivó su salida del ámbito legislativo municipal.

Continuidad institucional En este contexto, Noelia Rivero, quien hasta el momento se desempeñaba como directora de Cultura de la Municipalidad de Santa Lucía, asumirá formalmente el rol de concejal, garantizando —según se informó— la continuidad institucional y el normal funcionamiento del Concejo Deliberante.