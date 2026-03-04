4 de marzo de 2026 - 10:32

Un motociclista quedó tendido en el pavimento tras chocar con un auto en una esquina transitada de Santa Lucía

El hecho ocurrió en el cruce de Hipólito Yrigoyen y Lateral de Circunvación.

choque santa lucía hipolito2026
Por Redacción Diario de Cuyo

Un fuerte choque entre una moto y un auto generó complicaciones este miércoles por la mañana en una de las esquinas más transitadas de Santa Lucía. El hecho ocurrió alrededor de las 8.30, en plena hora pico, y dejó como saldo a un motociclista herido.

Leé además

Raúl Javier Carmona acumula causas desde el año 2000. Entre ellas una por homicidio y un intento de homicidio.

Santa Lucía: condenaron a un ex convicto por golpear y disparar contra su hijo de 16 años
¿quien es la nueva concejal de santa lucia? asume una funcionaria del rinon de kanki orrego

¿Quién es la nueva concejal de Santa Lucía? Asume una funcionaria del riñón de Kanki Orrego

El siniestro se produjo en el cruce de Hipólito Yrigoyen y Lateral de Circunvalación. De acuerdo a las primeras informaciones, la moto 110cc circulaba de este a oeste por Yrigoyen, cuando impactó contra un VW Gol que transitaba de sur a norte por el Lateral.

El motociclista fue trasladado al hospital

Producto del fuerte golpe, el conductor del rodado menor quedó tendido sobre el asfalto, a la espera de asistencia médica. Minutos después, fue trasladado en ambulancia al Hospital Rawson para su atención.

Hasta el momento no trascendió oficialmente la gravedad de las lesiones.

Importante congestión de tránsito

El choque provocó caos vehicular en la zona, con demoras y desvíos momentáneos mientras trabajaban en el lugar efectivos policiales y personal de emergencias.

Se espera que las pericias permitan establecer con precisión cómo se produjo el impacto en este cruce de alto tránsito en el Gran San Juan.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

mapa de alquileres en el gran san juan: capital pica en punta con mayor oferta y dos departamentos tienen los precios mas bajos

Mapa de alquileres en el Gran San Juan: Capital pica en punta con mayor oferta y dos departamentos tienen los precios más bajos

Branka Motors.

Cayeron los dueños de Branka Motors en San Juan: dos fueron detenidos y el tercero se entregó este domingo

de parrillada tradicional a ser parte de algo mas innovador: punto este, la obra que renovara una conocida esquina de santa lucia

De parrillada tradicional a ser parte de algo más innovador: Punto Este, la obra que renovará una conocida esquina de Santa Lucía

Postergaron la indagatoria a Claudio Tapia para la próxima semana.

Claudio Tapia logró postergar su indagatoria en la causa por supuesta evasión