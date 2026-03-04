Un motociclista quedó tendido en el pavimento tras chocar con un auto en una esquina transitada de Santa Lucía

El hecho ocurrió en el cruce de Hipólito Yrigoyen y Lateral de Circunvación.

Un fuerte choque entre una moto y un auto generó complicaciones este miércoles por la mañana en una de las esquinas más transitadas de Santa Lucía. El hecho ocurrió alrededor de las 8.30, en plena hora pico, y dejó como saldo a un motociclista herido.

El siniestro se produjo en el cruce de Hipólito Yrigoyen y Lateral de Circunvalación. De acuerdo a las primeras informaciones, la moto 110cc circulaba de este a oeste por Yrigoyen, cuando impactó contra un VW Gol que transitaba de sur a norte por el Lateral.

El motociclista fue trasladado al hospital Producto del fuerte golpe, el conductor del rodado menor quedó tendido sobre el asfalto, a la espera de asistencia médica. Minutos después, fue trasladado en ambulancia al Hospital Rawson para su atención.

Hasta el momento no trascendió oficialmente la gravedad de las lesiones.

Importante congestión de tránsito El choque provocó caos vehicular en la zona, con demoras y desvíos momentáneos mientras trabajaban en el lugar efectivos policiales y personal de emergencias.