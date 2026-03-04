Pocito: falleció un ciclista de 82 años luego de haber sido atropellado por una camioneta

El hecho ocurrió en Alfonso XIII y Calle 11, en la zona pocitana del Médano de Oro.

Asesinaron en Villa Del Carril a balazos a un remisero en la puerta de su casa

Un choque en San Juan se cobró la vida de un hombre que iba en bicicleta. Alrededor de las 6.30, un fuerte choque en la intersección de calle Alfonso XIII y Calle 11, en la zona de Médano de Oro, terminó con la muerte de un ciclista de 82 años.

El siniestro involucró a una Toyota Hilux, conducida por un hombre de 53 años y a Segundo Peña, de 82 años, quien se desplazaba en bicicleta.

De acuerdo a los primeros datos oficiales, la camioneta circulaba de norte a sur por Alfonso XIII cuando, por motivos que son materia de investigación, impactó al ciclista.

Tras la colisión, personal del 107 acudió al lugar y trasladó de urgencia al herido al Hospital Rawson. El parte médico inicial indicó que el hombre presentaba traumatismo encéfalo craneano (TEC), fractura de muñeca izquierda, fractura expuesta en el miembro inferior izquierdo y politraumatismos graves.

Pese a los esfuerzos del equipo médico, horas más tarde se confirmó el fallecimiento del ciclista a raíz de la gravedad de las lesiones.