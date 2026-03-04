Un perro pitbull atacó a una nena de 3 años en el Barrio Las Pampas: le mordió la cara

Ocurrió anoche, poco antes de las 22. El animal es de un vecino de la menor

Compartir







Un grave episodio de violencia animal tuvo lugar en las últimas horas en el interior del Barrio Las Pampas, en el departamento Pocito. Una pequeña de tan solo 3 años resultó herida tras ser atacada por un perro de raza pitbull.

Según informaron fuentes policiales, el animal pertenece a un vecino de la zona. Por motivos que aún se investigan, el can arremetió contra la menor, ocasionándole mordeduras en su rostro.

Tras el ataque, la niña fue trasladada de inmediato al Hospital Federico Cantoni. En el nosocomio, los profesionales de la salud le realizaron las curaciones correspondientes en las lesiones de su cara. Afortunadamente, tras ser asistida y encontrarse fuera de peligro, la pequeña recibió el alta médica.