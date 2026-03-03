Hazaña en la cordillera sanjuanina: Instalaron un monumento al general José de San Martín

En una travesía que combinó devoción histórica y un esfuerzo físico titánico, la cordillera sanjuanina se convirtió en el escenario de un homenaje sin precedentes: entronizar una imponente estructura en honor al General José de San Martín en el Paso de los Patos, por donde paso el grueso del Ejército del Libertador hace más de dos siglos.

Detrás de la hazaña están Juan Anriquez , un cordobés radicado en Buenos Aires que estuvo en el Ejército, y Fabián Iribas , militar retirado y guía de montaña, quienes contaron la historia en diálogo con Infobae.

El monumento , diseñado por el ingeniero Sergio Merse , no es una obra convencional. Se trata de una robusta estructura de 318 kilogramos fabricada en hierro macizo, con chapas de 3.5 milímetros y detalles en acero inoxidable.

El monumento: un gigante de hierro en la frontera

Su diseño fue pensado específicamente para resistir las condiciones extremas de la alta montaña . Fue instalada a 4.350 metros sobre el nivel del mar, en el punto limítrofe exacto entre Argentina y Chile, dentro de la zona de Los Patos.

Para trasladar este "rompecabezas" de hierro, el equipo

emuló la logística del Ejército de los Andes. La expedición contó con hitos clave:

Fecha y duración: La misión principal comenzó el sábado 22 de febrero de 2026, partiendo desde Las Hornillas. Tras cinco días de ascenso, el grupo alcanzó la cima el jueves 26 de febrero. En total, el operativo duró 9 días.

La misión principal comenzó el sábado 22 de febrero de 2026, partiendo desde Las Hornillas. Tras cinco días de ascenso, el grupo alcanzó la cima el jueves 26 de febrero. En total, el operativo duró 9 días. Logística: Se necesitaron 30 mulas para cargar las piezas de la estructura, herramientas y víveres.

Se necesitaron 30 mulas para cargar las piezas de la estructura, herramientas y víveres. El equipo: Un grupo de 15 personas, que incluyó la colaboración fundamental de la sección baqueanos del Regimiento de Infantería de Montaña 22.

"Pudimos llevar las cosas con las mismas herramientas que utilizó San Martín: usamos mulas", destacó a Infobae Iribas.

image Iribas y Anríquez, junto al monumento que honra al general José de San Martín, a más de 4.000 metros de altura

Un nuevo faro para los aventureros

El montaje final de la pieza tomó apenas tres horas, transformando un sitio que anteriormente se encontraba en estado de abandono en un nuevo punto de referencia para el turismo de expedición. Además de honrar la gloria pasada, los impulsores buscan generar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente en la montaña.

Con este hito cumplido, Anriquez e Iribas ya miran hacia el futuro: su ambición es replicar este homenaje en cada uno de los seis pasos que utilizó el Ejército libertador. Por ahora, el gigante de hierro ya custodia la inmensidad de los Andes sanjuaninos.