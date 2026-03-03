La Catedral recuperó unas reliquias de gran valor que no sabía que existían, y las exhibirá el próximo viernes

La Diócesis de San Juan está conmovida. Tras un hallazgo inesperado, la Catedral recuperó un relicario que contiene astillas de la cruz donde murió Jesús. Luego de una intensa investigación se descubrió que l legaron a esta iglesia en 1908, y que pudieron desaparecer cuando el terremoto del ’44 destruyó el templo . Las mismas serán restituidas y exhibidas el próximo viernes.

Fines del 2025. Una n oticia revolucionó a la Iglesia de San Juan. Las autoridades del Colegio Santa Rosa de Lima comunicaron un hallazgo inesperado y sorprendente que generó miles de interrogantes. Se trataba de un r elicario con dos astillas en forma de cruz dentro de una caja de cristal que encontraron tras rotar un mueble giratorio en la sacristía de la capilla del colegio, después de muchísimos años sin moverse.

Desde ese momento comenzó la ardua investigación para conocer qué contenía este relicario, la antigüedad y autenticidad de estas reliquias, y a quien pertenecían.

‘Con consultas a especialistas en reliquias y buscando en los inventarios de la Arquidiócesis se supo que ese relicario denominado Lignum Crucis perteneció a la Iglesia Catedral de San Juan. Había llegado hacia el año 1908 por gestiones del obispo de aquel momento, Monseñor Sansierra, y que consta de la certificación que desde Roma valida esta pieza como una auténtica reliquia astilla de la cruz de Cristo custodiada en la basílica de la Santa Cruz de Roma. Es una buena noticia que nos llega en tiempo de Cuaresma’, dijo Andrés Riveros, sacerdote de la Catedral.

El padre Andrés dijo que ‘Para la alegría de todos y para el aumento de la devoción del pueblo sanjuanino y de quienes visitan a diario nuestra Iglesia Catedral con la generosidad de las hermanas dominicas y las autoridades del colegio Santa Rosa’ este próximo viernes 6 de marzo, las reliquias serán restituidas a la Iglesia Catedral durante la misa de las 9, presidida por monseñor Lozano.

‘Estas reliquias pertenecen al ámbito de lo que la Iglesia denomina los sacramentales, aquellos signos sagrados por los cuales la Iglesia dispensa la gracia de Dios a quienes con fe y con una vida acorde al evangelio, se disponen a vivir en la voluntad de Dios. Así, este sacramental que será venerado durante este tiempo de cuaresma, recorrerá las calles de San Juan el viernes Santo, en el viacrucis para luego ser entronizado detrás del presbiterio de la Iglesia Catedral’, adelantó el sacerdote.

Cómo llegaron las reliquias a la Catedral

La tradición atribuye el hallazgo de la ‘Vera Crux’ (Verdadera Cruz) a Santa Elena, madre del emperador Constantino, alrededor del año 326 D.C. Según el relato, Elena viajó a Jerusalén y encontró tres cruces en el monte Calvario; identificó la de Jesús porque, al tocarla, una mujer enferma sanó milagrosamente.

Tras su hallazgo, la cruz no se mantuvo entera. Se fragmentó para ser distribuida por todo el mundo cristiano: Una parte se quedó en Jerusalén. Otra fue enviada a Constantinopla. Una tercera parte se llevó a Roma (custodiada en la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén). Con el tiempo, estos trozos se dividieron en astillas mucho más pequeñas para ser entregadas a iglesias, monasterios y reyes, lo que explica por qué hoy existen tantos Lignum Crucis y cómo llegó a la Catedral de San Juan.

Autenticidad de las reliquias de 'Vera Crux'

Desde hace siglos, la Iglesia Católica emite documentos llamados ‘Auténticas’ que certifican el origen de estas reliquias. Además, suelen guardarse en estuches de orfebrería muy elaborados llamados relicarios, frecuentemente con forma de cruz. Tal como es la que encontraron en el Colegio Santa Rosa.

Lo que dice el certificado de autenticidad

Tras revisar el inventario de la catedral antigua, encontraron también el certificado de autenticidad (‘Auténticas’) de estas reliquias que, según la traducción, dice: 'Entregamos nuestras presentes Cartas a quienes las examinen, y el testimonio, en la medida en que, tras haber exhibido ciertas Reliquias Sagradas, extraídas de lugares auténticos y selladas, las hemos reconocido diligentemente; de las cuales hemos extraído las siguientes partículas, a saber, de la madera del Santo Crucifijo de Nuestro Señor Jesús X, que hemos colocado reverentemente dentro de un cofre de plata ovalado, bien protegido con cristal y bien atado con cordones blancos. Hemos otorgado y recibido nuestro pequeño sello impreso en cera roja española para dicho don sagrado, y con la facultad de conservarlas en su posesión, entregarlas a otros y exhibirlas y colocarlas en cualquier Iglesia, Oratorio o Capilla, para la veneración pública de los fieles de Cristo. En cuya fe hemos ordenado que se emitan estas Cartas testimoniales, firmadas de nuestra mano y selladas con nuestro sello mayor'.