Ambiente rescató un pichiciego en la Reserva Valle Fértil y logró tomarle imágenes inéditas

Las Reserva Valle Fértil fue escenario de un operativo que contribuye con los estudios científicos de una especie. Personal de la Secretaría de Ambiente rescató un pichiciego y logró tomarle imágenes termográficas que permitirá conocer su biología y característica. Tras el rescate, el animal fue liberado.

El pichiciego menor es el armadillo más pequeño del mundo. Sus hábitos son principalmente subterráneos, lo que explica que rara vez pueda ser visto en superficie. Esta característica ha limitado históricamente el conocimiento sobre su biología y ecología, convirtiéndolo en un mamífero poco estudiado y de registro excepcional. Es por este motivo que es de gran importancia el registro termográfico que se le hizo.

Desde la Secretaría de Ambiente informaron que un ejemplar de Chlamyphorus truncatus, una de las especies más singulares y menos conocidas de la fauna argentina, fue asistido por agentes de conservación y reinsertado en su ambiente natural. Pero, que antes de la liberación se le hizo un registro termográfico que constituye un aporte inédito para el conocimiento científico de esta especie singular.

También explicaron que el registro de estas imágenes del ejemplar sr realizó sin procedimientos invasivos ni manipulaciones innecesarias que pudieran generarle estrés. Este registro, inédito para la especie, representa una oportunidad científica de alto valor, ya que permite generar información nueva.

Los agentes asistieron en el procedimiento inicial y articularon acciones con el Área de Rescate de Fauna Silvestre de la misma dependencia, garantizando el manejo adecuado y el bienestar del animal durante todo el proceso. El operativo contó además con el acompañamiento del Doctor Carlos Borghi, investigador de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNSJ, quien colaboró en la evaluación técnica del ejemplar. Posteriormente, el animal fue liberado en la Reserva Valle Fértil, dentro de su hábitat natural.

pichi Tras ser rescatado y registrado en imágemes, el pichiciego fue liberado en la Reserva Valle Fértil.

La importancia del pichiciego para Ambiente

La presencia de esta especie en la reserva pone en relieve el valor estratégico de las áreas protegidas para la conservación de la biodiversidad nativa y reafirma la importancia de sostener políticas activas de cuidado ambiental en territorios donde aún persisten especies raras, sensibles y de muy difícil observación.

El registro de pichiciego menor tiene un valor especial. No sólo porque se trata de un hallazgo excepcional, sino también porque aporta información relevante para comprender mejor su presencia en San Juan y fortalecer futuras acciones de investigación y conservación, teniendo en cuenta que es un indicador biológico clave del estado de conservación del ecosistema.

Recomendaciones de Ambiente ante un hallazgo

Desde la Secretaría de Ambiente se recuerda que, ante la aparición de un ejemplar de esta especie, se recomienda no manipularlo, evitar cualquier acción que pueda generarle estrés y dar aviso inmediato a las autoridades ambientales competentes.

Estas acciones coordinadas refuerzan el compromiso institucional con la protección de la fauna silvestre y la generación de conocimiento científico aplicado a la conservación de los ecosistemas sanjuaninos.