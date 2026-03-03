El Municipio de San Martín realizará una jornada de trekking nocturno para observar la alineación de planetas

Esta actividad se realizará el próximo sábado 7 de marzo, en la Sierra Pie de Palo, en el departamento San Martín.

San Martin volvera a vivir una nueva jornada de senderismo nocturno, pero con observación astronómica incluida.

El municipio de San Martín invita a participar de una experiencia que combinará naturaleza, aventura y ciencia en plena Sierra de Pie de Palo. Se trata de una jornada de senderismo nocturno que incluirá un plus: la observación de alineación de planetas que también se verá desde San Juan. La cita es para el sábado próximo.

La participación es gratuita, pero con cupos son limitados. Los interesados en participar deben inscribirse previamente en 2644658724.

senderismo El senderismo nocturno es un de las actividades en el departamento San Martín que cada vez cuenta con más participantes. La propuesta contará con la guía del astrónomo Antonio Alejo, quien acompañará la observación de una alineación planetaria, desde el Mirador de la Luna, brindando información y conocimientos para enriquecer la experiencia.

A través de estas iniciativas, San Martín busca continuar promoviendo propuestas que invitan a descubrir sus paisajes, fortalecer el turismo local y generar experiencias que conectan a la comunidad.

Detalles del senderismo en San Martín La actividad se realizará el próximo sábado 7 de marzo y propone un recorrido de dificultad baja, ideal para quienes deseen disfrutar del paisaje serrano al atardecer y vivir una experiencia distinta bajo el cielo sanmartiniano. El inicio está previsto para las 18 y la duración aproximada será de cuatro horas.