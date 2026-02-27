Alineación planetaria 2026: seis planetas se verán juntos en un espectáculo astronómico único

Para los amantes de la observación nocturna, este sábado 28 de febrero será una ocasión imperdible. Se trata de uno de los eventos astronómicos más esperados de los últimos años: la concentración visual de seis planetas del Sistema solar en una misma región del cielo.

De acuerdo con la NASA y fuentes especializadas, el fenómeno será observable el 28 de febrero de 2026, cuando Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno podrán verse durante el crepúsculo en lo que se conoce como “desfile planetario” o alineación planetaria.

Esta configuración no implica una alineación geométrica perfecta, pero sí se destacará por su impacto visual y su accesibilidad para observadores de todo el mundo.

El evento podrá apreciarse en todos los países al anochecer, es decir, poco después de la puesta del Sol tanto en el hemisferio norte como en el sur, con una ventana de observación aproximada de una hora.

Cuatro de los s eis planetas tendrán brillo suficiente para distinguirse a simple vista : Venus, Júpiter, Saturno y Mercurio. En cambio, Urano y Neptuno requerirán binoculares o telescopio debido a su baja luminosidad. La coincidencia de tantos planetas visibles en la misma franja celeste es poco frecuente y genera interés tanto en aficionados como en especialistas.

Aunque el término “alineación” puede sugerir que los planetas estarán perfectamente en línea recta, lo que realmente ocurre es una agrupación visual desde la perspectiva de la Tierra. Todos orbitan alrededor del Sol en un mismo plano, llamado eclíptica, lo que permite que en determinadas fechas parezcan reunirse en el cielo.

Cómo y cuándo observar el fenómeno

La mejor observación del desfile planetario se dará cerca del ocaso y durará menos de una hora en la mayoría de las regiones. En Argentina, la ventana óptima comenzará aproximadamente una hora después del atardecer, alrededor de las 20.30 (00.30 GMT).

Un sitio con vista despejada hacia el oeste será clave, especialmente para localizar a Mercurio y Venus, que estarán bajos sobre el horizonte. Mercurio aparecerá en la constelación de Piscis y será el más difícil de observar por su cercanía al horizonte. Venus, en Acuario, brillará intensamente y servirá como referencia visual.

Saturno también se ubicará en Piscis y se distinguirá por su tono amarillento. Muy cerca estará Neptuno, cuya identificación exigirá ayuda óptica. Urano, más elevado, se encontrará en Tauro, mientras que Júpiter destacará hacia el este, próximo a las estrellas Cástor y Pólux, en la constelación de Géminis.