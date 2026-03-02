2 de marzo de 2026 - 19:27

Detienen a menor por robo a remisero y secuestran arma

Un menor fue detenido en Pocito por el robo a un remisero en Villa Cremades. En los allanamientos, la Policía secuestró un arma de fuego utilizada en el hecho.

El arma secuestrada en los allanamientos por el robo a un remisero en Pocito. &nbsp;

El arma secuestrada en los allanamientos por el robo a un remisero en Pocito.

 

Foto:

La investigación por el robo a un remisero en Pocito tuvo avances decisivos en las últimas horas. La Brigada de Investigaciones Sur detuvo a uno de los autores, un menor de edad, y secuestró el arma de fuego utilizada en el asalto ocurrido el domingo 22 de febrero a las 08:00 horas en Villa Cremades.

Leé además

El hecho ocurrió en una esquina de Concepción, jurisdicción de Comisaría 2da.

Concepción: golpearon a una embarazada para robarle el celular y perdió el bebé
El procedimiento en Rawson tras el intento de robo armado que derivó en una detención en flagrancia.

Intento de robo armado en Rawson terminó con un detenido en flagrancia

Según informaron fuentes policiales, el hecho se produjo cuando dos menores se hicieron pasar por pasajeros y detuvieron el vehículo. Una vez en el interior, esgrimieron un arma de fuego e intentaron sustraerle pertenencias al chofer. En medio del forcejeo, la víctima sufrió una herida en el rostro y los delincuentes lograron llevarse su teléfono celular.

Robo a remisero en Pocito y allanamientos judiciales

Tras la denuncia, la Brigada de Investigaciones Sur de la Policía de San Juan inició tareas investigativas que permitieron identificar a los presuntos autores, quienes resultaron ser menores de edad. Con las pruebas reunidas, se solicitó un Mandato Judicial al Juzgado de Menores en turno, que autorizó los procedimientos.

Los efectivos realizaron allanamientos en dos domicilios del departamento Pocito, donde lograron secuestrar el arma de fuego utilizada en el asalto y detener a uno de los implicados. El menor quedó a disposición de la Justicia de Menores, mientras continúa la investigación para avanzar sobre el segundo sospechoso.

El caso generó preocupación entre trabajadores del transporte en el sur del Gran San Juan, que reclaman mayores controles y prevención ante hechos de inseguridad.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Violento incidente en Villa San Roque: agredió a su pareja y atacó a piedrazos la casa

Un hombre fue condenado a pasar casi 3 años en el Penal de Chimbas por robar una pileta de lona en Rivadavia

Eduardo Bazán, previo a la detención por la triple amenaza de bomba al Centro Cívico, había dado una nota a un medio televiso de San Juan por problemas que tenía con una vecina, la misma que lo terminó denunciado después. 

Triple amenaza de bomba al Centro Cívico de San Juan: sobreseyeron al único imputado

El abogado penalista Oscar Leopoldo Adárvez asistió al nuevo juicio iniciado este lunes

Reinició el juicio contra el abogado Óscar Leopoldo Adárvez: "Iba a defender mi estudio"

En Chimbas quedó detenido El Lagrimita Giménez.

En Chimbas cayó "El Lagrimita" Giménez tras robar una bicicleta y arrojarse a un canal para escapar