Detienen a menor por robo a remisero y secuestran arma

Un menor fue detenido en Pocito por el robo a un remisero en Villa Cremades. En los allanamientos, la Policía secuestró un arma de fuego utilizada en el hecho.

El arma secuestrada en los allanamientos por el robo a un remisero en Pocito .

La investigación por el robo a un remisero en Pocito tuvo avances decisivos en las últimas horas. La Brigada de Investigaciones Sur detuvo a uno de los autores, un menor de edad, y secuestró el arma de fuego utilizada en el asalto ocurrido el domingo 22 de febrero a las 08:00 horas en Villa Cremades.

Según informaron fuentes policiales, el hecho se produjo cuando dos menores se hicieron pasar por pasajeros y detuvieron el vehículo. Una vez en el interior, esgrimieron un arma de fuego e intentaron sustraerle pertenencias al chofer. En medio del forcejeo, la víctima sufrió una herida en el rostro y los delincuentes lograron llevarse su teléfono celular.

Robo a remisero en Pocito y allanamientos judiciales Tras la denuncia, la Brigada de Investigaciones Sur de la Policía de San Juan inició tareas investigativas que permitieron identificar a los presuntos autores, quienes resultaron ser menores de edad. Con las pruebas reunidas, se solicitó un Mandato Judicial al Juzgado de Menores en turno, que autorizó los procedimientos.

Los efectivos realizaron allanamientos en dos domicilios del departamento Pocito, donde lograron secuestrar el arma de fuego utilizada en el asalto y detener a uno de los implicados. El menor quedó a disposición de la Justicia de Menores, mientras continúa la investigación para avanzar sobre el segundo sospechoso.