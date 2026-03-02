Intento de robo armado en Rawson terminó con un detenido en flagrancia

Un hombre de 44 años fue detenido en Rawson por intento de robo armado . Está imputado por Robo Agravado en grado de tentativa tras amenazar a un joven.

El procedimiento en Rawson tras el intento de robo armado que derivó en una detención en flagrancia.

Un nuevo caso de intento de robo armado en Rawson terminó con un detenido en las últimas horas. Un hombre de 44 años, identificado como Pereyra, fue aprehendido tras amenazar a un joven de 24 años con un arma blanca, en un hecho ocurrido en la intersección de Conector Sur y calle República del Líbano.

De acuerdo a fuentes policiales, el episodio se registró cuando la víctima se encontraba esperando a su hermano en la vía pública. En ese momento, Pereyra lo abordó por detrás, le colocó un arma blanca en el cuello y un arma de fuego en el costado izquierdo, exigiéndole la entrega del teléfono celular.

Intento de robo armado y detención en flagrancia Tras un llamado al 911, efectivos de la Subcomisaría Villa Hipódromo llegaron rápidamente al lugar y lograron ubicar al sospechoso a pocos metros del sitio del ataque. El hombre fue reducido y detenido en el lugar, evitando que el ilícito se concretara.