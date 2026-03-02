2 de marzo de 2026 - 20:08

Intento de robo armado en Rawson terminó con un detenido en flagrancia

Un hombre de 44 años fue detenido en Rawson por intento de robo armado. Está imputado por Robo Agravado en grado de tentativa tras amenazar a un joven.

El procedimiento en Rawson tras el intento de robo armado que derivó en una detención en flagrancia.

El procedimiento en Rawson tras el intento de robo armado que derivó en una detención en flagrancia.

Foto:

Un nuevo caso de intento de robo armado en Rawson terminó con un detenido en las últimas horas. Un hombre de 44 años, identificado como Pereyra, fue aprehendido tras amenazar a un joven de 24 años con un arma blanca, en un hecho ocurrido en la intersección de Conector Sur y calle República del Líbano.

Leé además

educacion inauguro el ciclo lectivo 2026 en san juan desde una escuela en rawson

Educación inauguró el ciclo lectivo 2026 en San Juan desde una escuela en Rawson
mapa de alquileres en el gran san juan: capital pica en punta con mayor oferta y dos departamentos tienen los precios mas bajos

Mapa de alquileres en el Gran San Juan: Capital pica en punta con mayor oferta y dos departamentos tienen los precios más bajos

De acuerdo a fuentes policiales, el episodio se registró cuando la víctima se encontraba esperando a su hermano en la vía pública. En ese momento, Pereyra lo abordó por detrás, le colocó un arma blanca en el cuello y un arma de fuego en el costado izquierdo, exigiéndole la entrega del teléfono celular.

Intento de robo armado y detención en flagrancia

Tras un llamado al 911, efectivos de la Subcomisaría Villa Hipódromo llegaron rápidamente al lugar y lograron ubicar al sospechoso a pocos metros del sitio del ataque. El hombre fue reducido y detenido en el lugar, evitando que el ilícito se concretara.

El caso quedó en manos del fiscal de turno, Fernando Bonomo, de la UFI de Flagrancia, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia. El detenido fue imputado por el delito de Robo Agravado por el uso de arma blanca en grado de tentativa, mientras continúa la investigación judicial.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La motocicleta robada en Rawson fue secuestrada por personal de la Sección Sustracción Automotores tras constatar el pedido judicial vigente.

Recuperan motocicleta robada en Rawson y detienen a un hombre

Ortiz Brottier aceptó los cargos por clavarle un tijera de podar en la cabeza a su vecino, en Rawson. 

Rawson: harto de su vecino, le clavó una tijera de podar en la cabeza, igual no irá a la cárcel

El acusado de abuso sexual en Rawson llegó en libertad a Tribunales y se retiró en la misma condición, auque con una condena encima. 

Rawson: condenaron a un mecánico por abusar sexualmente de su hijastra de 8 años

banda de falsos policias que realizo entraderas en pocito y rawson: la insolita coartada del supuesto lider

Banda de falsos policías que realizó entraderas en Pocito y Rawson: la insólita coartada del supuesto líder