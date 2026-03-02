Intento de robo armado en Rawson terminó con un detenido en flagrancia

Un nuevo caso de intento de robo armado en Rawson terminó con un detenido en las últimas horas. Un hombre de 44 años, identificado como Pereyra, fue aprehendido tras amenazar a un joven de 24 años con un arma blanca, en un hecho ocurrido en la intersección de Conector Sur y calle República del Líbano.
De acuerdo a fuentes policiales, el episodio se registró cuando la víctima se encontraba esperando a su hermano en la vía pública. En ese momento, Pereyra lo abordó por detrás, le colocó un arma blanca en el cuello y un arma de fuego en el costado izquierdo, exigiéndole la entrega del teléfono celular.
Intento de robo armado y detención en flagrancia
Tras un llamado al 911, efectivos de la Subcomisaría Villa Hipódromo llegaron rápidamente al lugar y lograron ubicar al sospechoso a pocos metros del sitio del ataque. El hombre fue reducido y detenido en el lugar, evitando que el ilícito se concretara.
El caso quedó en manos del fiscal de turno, Fernando Bonomo, de la UFI de Flagrancia, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia. El detenido fue imputado por el delito de Robo Agravado por el uso de arma blanca en grado de tentativa, mientras continúa la investigación judicial.