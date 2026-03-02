2 de marzo de 2026 - 19:18

En Chimbas cayó "El Lagrimita" Giménez tras robar una bicicleta y arrojarse a un canal para escapar

El delincuente, de 35 años, fue detenido por personal de la Comisaría 2ª de Chimbas luego de sustraerle el rodado a un menor en Avenida Benavídez y Alem.

En Chimbas quedó detenido El Lagrimita Giménez.

En Chimbas quedó detenido "El Lagrimita" Giménez.

Foto:

Un insólito intento de fuga terminó con “chapuzón” incluido en Chimbas. Un hombre de 35 años, conocido en el ambiente como “El Lagrimita” Giménez, fue detenido tras robarle una bicicleta a un menor y arrojarse a un canal para evitar su captura.

Leé además

mapa de alquileres en el gran san juan: capital pica en punta con mayor oferta y dos departamentos tienen los precios mas bajos

Mapa de alquileres en el Gran San Juan: Capital pica en punta con mayor oferta y dos departamentos tienen los precios más bajos
las versiones detras del encuentro de kanki y daniela en el carnaval de chimbas brilla alto: gestos previos y fotos cuidadas

Las versiones detrás del encuentro de Kanki y Daniela en el carnaval de "Chimbas Brilla Alto": gestos previos y fotos cuidadas

El hecho ocurrió en la intersección de Avenida Benavídez y calle Alem, cuando el sujeto fue visto huyendo con la bicicleta del chico. La madre del menor advirtió la situación y salió en persecución del ladrón, aunque lo perdió de vista cuando este ingresó a un domicilio de la zona.

Tras la alerta, efectivos de la Comisaría 2ª llegaron al lugar y entraron a la vivienda, donde localizaron a Giménez. Al advertir la presencia policial, el sospechoso intentó escapar por el fondo de la casa y, en su desesperación, se arrojó a un canal cercano.

La fuga no prosperó. Con la intervención de personal de Bomberos, el hombre fue sacado del agua y finalmente aprehendido.

El sujeto quedó a disposición de la Justicia, imputado por el delito de Robo Simple. El fiscal de turno, el Dr. Juan Martín Mattar, de la UFI de Flagrancia, ordenó el inicio del procedimiento especial de flagrancia.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Branka Motors.

Cayeron los dueños de Branka Motors en San Juan: dos fueron detenidos y el tercero se entregó este domingo

Sergio Uñac y Celeste Giménez.-

El ¿despegue? del peronismo sanjuanino de La Cámpora; Andino y "los traidores" del PJ; y las "incondicionales" de Daniela en Chimbas

Jorge Adrián Riveros cumplirá la condena en la Comisaría 29°, tras el pedido del abogado de la defensa de que no fuera trasladado al Penal de Chimbas. 

Chimbas: lo acusaron de dispararle a su exsuegra, ahora lo condenaron  por destruir el auto de su cuñado

Golpe al narcotráfico. Los dos sujetos quedaron detenidos tras realizarse los allanamientos en Chimbas.

Golpe al narcotráfico en Chimbas: secuestran medio kilo de cocaína, cinco celulares y armas de fuego