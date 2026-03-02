En Chimbas cayó "El Lagrimita" Giménez tras robar una bicicleta y arrojarse a un canal para escapar

El delincuente, de 35 años, fue detenido por personal de la Comisaría 2ª de Chimbas luego de sustraerle el rodado a un menor en Avenida Benavídez y Alem.

Compartir







Un insólito intento de fuga terminó con “chapuzón” incluido en Chimbas. Un hombre de 35 años, conocido en el ambiente como “El Lagrimita” Giménez, fue detenido tras robarle una bicicleta a un menor y arrojarse a un canal para evitar su captura.

El hecho ocurrió en la intersección de Avenida Benavídez y calle Alem, cuando el sujeto fue visto huyendo con la bicicleta del chico. La madre del menor advirtió la situación y salió en persecución del ladrón, aunque lo perdió de vista cuando este ingresó a un domicilio de la zona.

Tras la alerta, efectivos de la Comisaría 2ª llegaron al lugar y entraron a la vivienda, donde localizaron a Giménez. Al advertir la presencia policial, el sospechoso intentó escapar por el fondo de la casa y, en su desesperación, se arrojó a un canal cercano.

La fuga no prosperó. Con la intervención de personal de Bomberos, el hombre fue sacado del agua y finalmente aprehendido.