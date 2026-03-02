2 de marzo de 2026 - 20:19

Concepción: golpearon a una embarazada para robarle el celular y perdió el bebé

El arrebato ocurrió en calle Tucumán y Piedra Buena, en Concepción. La embarazada, de 24 años tenía dos meses y medio de gestación.

El hecho ocurrió en una esquina de Concepción, jurisdicción de Comisaría 2da.

Un hecho de inseguridad terminó en tragedia este lunes en Concepción. Una joven embarazada de 24 años fue atacada por un delincuente que le dio un golpe de puño en el abdomen para robarle el celular. Como consecuencia de la agresión, perdió el embarazo que cursaba de dos meses y medio, según indicaron fuentes oficiales a DIARIO DE CUYO.

El episodio ocurrió alrededor de las 15:45 en la intersección de calle Tucumán y Piedra Buena, jurisdicción de la Comisaría 2ª. Según informaron fuentes policiales, la víctima, fue abordada por un hombre que, sin mediar demasiadas palabras, la agredió físicamente y le sustrajo un teléfono celular marca Motorola para luego darse a la fuga.

Tras el ataque, la joven comenzó con un sangrado y debió ser trasladada de urgencia al Sanatorio Argentino, donde fue asistida en el sector de emergencias. Con el correr de las horas, se confirmó la peor noticia: perdió el bebé.

El hecho fue denunciado por su pareja, de 33 años, quien relató a la Policía lo sucedido. En el lugar trabajó personal policial, bajo directivas del ayudante fiscal de turno, Sebastián Miranda, quien dispuso que se tome la denuncia por robo arrebato, se realicen entrevistas, inspección ocular, croquis del lugar y relevamiento de cámaras públicas y privadas de la zona.

La investigación quedó en manos de la UFI de Delitos contra la Propiedad, que ahora intenta identificar al agresor a través de registros fílmicos y otras medidas probatorias. Hasta el momento no hay detenidos.

