Mendoza: detuvieron a un celador sospechado de abusar de la adolescente que llevó un arma a una escuela

Un celador de una escuela del departamento La Paz , en Mendoza , fue detenido en relación con el caso de la adolescente de 14 años que, en septiembre pasado, ingresó a un colegio del Este provincial con un arma de fuego calibre 9 milímetros perteneciente a su padre y permaneció atrincherada durante más de cinco horas en un aula tras amenazar a varios alumnos.

Conmoción por la muerte de una mujer cuando hacía deporte en el cerro

Inicialmente, la investigación estuvo bajo la órbita de la fiscal penal de menores Griselda Digier , supervisada por el jefe de la Fiscalía de Rivadavia, Mariano Carabajal. Posteriormente, la causa pasó a manos de la fiscal de Delitos Sexuales Laura Nieto , quien investiga un posible abuso sexual cometido por el sospechoso contra la menor.

Según trascendió, desde el episodio la adolescente se encuentra bajo tratamiento psicológico, con seguimiento de dos profesionales que la contienen ante un cuadro de bloqueo emocional .

Durante este abordaje surgieron elementos que indicarían un posible abuso y la identidad del presunto responsable. Estos datos fueron aportados en el marco del tratamiento terapéutico, por lo que la Fiscalía de Delitos Sexuales avanzará con las medidas periciales correspondientes. En ese sentido, se ordenará que la menor declare en Cámara Gesell para corroborar la información preliminar.

El incidente ocurrió el 10 de septiembre pasado en la escuela Nº 4-042 “Marcelino Blanco”. Después del primer recreo matutino y antes del acto por el Día del Maestro, compañeros de la alumna alertaron a la preceptora de que la adolescente tenía un arma.

La preceptora fue la primera en intentar persuadirla para que la entregara, pero la menor respondió efectuando un disparo que impactó cerca de sus pies. Posteriormente, pidió hablar con una docente de Matemática llamada Raquel, quien se encontraba en un aula contigua y terminó refugiándose en la dirección.

Los primeros policías que arribaron al establecimiento también intentaron que depusiera su actitud, pero fueron recibidos con disparos.

Cuando llegaron los efectivos del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS), el panorama ya era claro: la adolescente, que portaba una pistola 9 milímetros, tal como se había visto en videos viralizados en redes sociales, se había atrincherado en un aula.

Según relató una fuente presente en el operativo, se trató de un trabajo conjunto entre los negociadores del GRIS, con apoyo legal de la Fiscalía Santa Rosa–La Paz, representada por Digier y Carabajal, y asesoramiento psicológico del psiquiatra Manuel Vilapriño, director de Salud Mental de Mendoza.

“Fue un trabajo lento: primero los negociadores hicieron contacto visual y luego se fueron acercando hasta que la negociadora logró ingresar al aula, pero eso ocurrió después de varias horas”, indicó la fuente.

Entre las principales dificultades se encontraban la edad de la menor, el hecho de que portaba un arma de guerra y que ya había demostrado saber utilizarla. En algunos momentos incluso se apuntaba a la cabeza con el dedo en el gatillo.

Además, la adolescente no empatizaba con los negociadores: no hablaba, evitaba la mirada y apenas respondía con movimientos de cabeza, lo que hacía suponer un cuadro psicológico complejo.

Durante las tres horas y media de negociación, los jefes del GRIS evaluaron distintas alternativas de intervención por la fuerza.

Primero se consideró utilizar una pistola Taser para neutralizarla, pero a una distancia aproximada de 10 metros no se podía garantizar su efectividad.

También se analizó el uso de una bomba lumínica para aturdirla, aunque se descartó porque ese dispositivo ofrece apenas unos cinco segundos para intervenir y desarmarla.

En ambos escenarios persistía el mismo riesgo: la menor sostenía el arma y se apuntaba a sí misma, por lo que cualquier acción podía desencadenar un disparo accidental, un intento de suicidio o un ataque contra los efectivos.

Finalmente, la negociadora Rocío Conti logró que la adolescente entregara la pistola, propiedad de su padre, un comisario retirado de la Policía de San Luis, sin que se produjera ningún otro disparo.

El operativo concluyó con éxito, especialmente si se tiene en cuenta que el arma tenía cinco balas en el cargador.