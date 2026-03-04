Paritarias docentes: Gobierno de San Juan y los gremios retomaron el cuarto intermedio

Con expectativa por una nueva oferta salarial en las paritarias docentes, el Gobierno volvió a sentarse con los gremios tras el paro nacional del lunes.

En la siesta de este miércoles, el Gobierno de San Juan retomó la mesa de negociación salarial con los gremios que representan a los docentes estatales. El encuentro se desarrolla nuevamente en el Centro Cívico y marca la continuidad de la discusión paritaria luego de la adhesión del sector al paro nacional convocado por CTERA.

La reunión reúne a las autoridades del Ejecutivo provincial con los representantes de UDAP, UDA y AMET, en un contexto de fuerte expectativa por una nueva propuesta concreta de incremento salarial. Desde la administración que encabeza Marcelo Orrego buscan acercar posiciones y avanzar hacia un acuerdo que defina los futuros aumentos para el sector educativo.

El cónclave está presidido por el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y la ministra de Educación, Silvia Fuentes. También participa el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, junto a otros funcionarios del gabinete.

Por el lado gremial, asisten Patricia Quiroga (UDAP), Karina Navarro (UDA) y Daniel Quiroga (AMET), cada uno acompañado por integrantes de sus respectivas conducciones sindicales.