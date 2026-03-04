Nahuel Gallo: "Me encuentro bien, tratando de poder reinsertarme en la sociedad"

Luego de haber sido liberado por el chavismo, el gendarme Nahuel Gallo habló por primera vez este miércoles sobre su detención en Venezuela . La conferencia de prensa fue en el edificio Centinela junto a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, la senadora nacional Patricia Bullrich y el jefe de la Gendarmería Nacional, comandante general Claudio Brilloni.

La Justicia citó a Nahuel Gallo para declarar como testigo por las violaciones a los derechos humanos

"Yo soy Nahuel Gallo. Sé que no es fácil estar acá adelante de ustedes. Yo pedí declarar. He visto muy poco, tengo muy poca escasa información, pero estoy asimilando toda la información. Pedía un momento para dar mi palabra", expresó.

Y agregó: “Me encuentro bien de salud. Estoy pasando por un momento de estudios, tratando de poder reinsertarme en la sociedad . Esta es mi casa, me siento parte. La he defendido a esta institución y a mi bandera. Me han hecho saber en el estado venezolano que Argentina me han pedido”.

“El Rodeo 1 no es muy bueno, es un lugar de tortura psicológica y no muy grata para contar en estos momentos. Solamente con pensarlo titubeo. Hay 24 extranjeros más que esperan ser liberados. No te avisan qué vas a hacer o qué va a pasar. Es incertidumbre y muchos pensamientos sobre lo que va a pasar. Gracias a Dios, mi fortaleza es mi hijo, es lo único que me mantuvo fuerte”, manifestó.

Monteoliva fue la primera en hablar y destacó: “ Nahuel está sano, entero y en casa . El protagonista sos vos. Tenerte acá es una alegría enorme”.

Gallo fue liberado este domingo luego de haber estado 448 días detenido en la cárcel El Rodeo 1. Llegó al país con una comitiva de la AFA en la madrugada del lunes. Allí fue recibido por su esposa, María Alexandra, su hijo Víctor, de 3 años, su madre Griselda Heredia y funcionarios nacionales.

La primera imagen que trascendió de él fue en el aeropuerto con el nene en brazos, en medio de un fuerte operativo de seguridad y hermetismo oficial.

A partir de entonces, Gallo se mantuvo resguardado en el complejo perteneciente a la Gendarmería, donde comenzaron a realizarle estudios médicos para corroborar su estado de salud.

Javier Milei recibirá a Nahuel Gallo en los próximos días

El presidente Javier Milei tiene previsto recibir en los próximos días al gendarme. El encuentro se concretaría una vez que complete el protocolo de exámenes médicos establecidos por la fuerza, que incluyen evaluaciones físicas, psicológicas y psiquiátricas en el edificio de Gendarmería.

Según pudo saber TN, el jefe de Estado espera que Gallo esté “bien y en condiciones” antes de concretar la audiencia. En ese marco, en el Gobierno subrayan que están siguiendo “los protocolos establecidos regularmente” y que, una vez concluidos los estudios, el gendarme podrá regresar a su antiguo domicilio o radicarse donde él decida. En el mismo sentido, se informó que hay posibilidades de que pueda quedarse en Buenos Aires para mantenerse cerca de su familia.

La intención oficial es, además, otorgarle un reconocimiento luego de que estuviera 448 días detenido en la cárcel de El Rodeo. No se tratará de la Orden de Mayo, una distinción reservada a civiles, pero sí de una condecoración, según indicaron fuentes de Casa Rosada.