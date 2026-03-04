La caída de la coparticipación dejó a las provincias sin $1 billón: cuánto perdió San Juan

La coparticipación federal que reciben las provincias sufrió un fuerte retroceso en el inicio de 2026. La caída de la recaudación impactó de lleno en los giros automáticos y la coparticipación dejó un rojo cercano a $1 billón en apenas dos meses. En ese escenario, San Juan perdió $30.868 millones, según un informe difundido por ámbito.com.
De acuerdo al trabajo citado por ámbito.com y elaborado en base a datos oficiales, la caída real de la recaudación fue de 7,6% en enero y 9,7% en febrero, lo que implicó una baja de $964.619 millones en recursos coparticipables para el conjunto de provincias durante el primer bimestre del año.
Coparticipación: cuánto perdió cada provincia
El informe detalla el impacto provincia por provincia. En ese esquema, Buenos Aires fue la más afectada, con una pérdida de $204.499 millones, seguida por Santa Fe ($82.957 millones) y Córdoba ($81.028 millones).
En el caso de San Juan, la merma alcanzó los $30.868 millones, una cifra significativa para las cuentas provinciales en el arranque del año.
El detalle completo del recorte en el primer bimestre de 2026 es el siguiente (1° Bimestre 2026, en millones de $):
Ciudad Autónoma de Buenos Aires$ 18.328
Provincia de Buenos Aires$ 204.499
Provincia de Catamarca$ 25.080
Provincia de Córdoba$ 81.028
Provincia de Corrientes$ 34.726
Provincia del Chaco$ 45.337
Provincia del Chubut$ 17.363
Provincia de Entre Ríos$ 45.337
Provincia de Formosa$ 32.797
Provincia de Jujuy$ 27.009
Provincia de La Pampa$ 18.328
Provincia de La Rioja$ 19.292
Provincia de Mendoza$ 39.549
Provincia de Misiones$ 31.832
Provincia del Neuquén$ 17.363
Provincia de Río Negro$ 24.115
Provincia de Salta$ 36.656
Provincia de San Juan$ 30.868
Provincia de San Luis$ 21.222
Provincia de Santa Cruz$ 16.399
Provincia de Santa Fe$ 82.957
Provincia de Santiago del Estero$ 37.620
Provincia de Tucumán$ 44.372
Provincia de Tierra del Fuego$ 12.540
TOTAL$ 964.619
Reforma tributaria y tensión con las provincias
El informe también señala que en los primeros dos meses de 2026 la recaudación fiscal totalizó $34,56 billones. De ese monto, el 37% ($12,9 billones) quedó en la Administración Nacional y el 32% ($11,1 billones) se distribuyó a las provincias. El resto se repartió entre Seguridad Social (27%, $9,3 billones) y otros destinos.
Según estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la Nación habría perdido $2,4 billones, mientras que las provincias resignaron cerca de $928.112 millones, lo que eleva la pérdida conjunta a $3,5 billones en el inicio del año.
El contexto complica el debate por la reforma tributaria que el Gobierno debe presentar este año ante el Fondo Monetario Internacional (FMI). Entre los puntos en discusión aparece la eliminación o reducción de Ingresos Brutos, considerado un impuesto distorsivo, y del Impuesto al Cheque, ambos sensibles para las finanzas provinciales.