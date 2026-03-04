La caída de la coparticipación dejó a las provincias sin $1 billón: cuánto perdió San Juan

La coparticipación federal que reciben las provincias sufrió un fuerte retroceso en el inicio de 2026. La caída de la recaudación impactó de lleno en los giros automáticos y la coparticipación dejó un rojo cercano a $1 billón en apenas dos meses. En ese escenario, San Juan perdió $30.868 millones , según un informe difundido por ámbito.com.

"Las pymes deben hacer un cambio que ya no es necesario, es obligatorio para sobrevivir"

De acuerdo al trabajo citado por ámbito.com y elaborado en base a datos oficiales, la caída real de la recaudación fue de 7,6% en enero y 9,7% en febrero , lo que implicó una baja de $964.619 millones en recursos coparticipables para el conjunto de provincias durante el primer bimestre del año.

El informe detalla el impacto provincia por provincia. En ese esquema, Buenos Aires fue la más afectada , con una pérdida de $204.499 millones , seguida por Santa Fe ($82.957 millones) y Córdoba ($81.028 millones) .

En el caso de San Juan , la merma alcanzó los $30.868 millones , una cifra significativa para las cuentas provinciales en el arranque del año.

El detalle completo del recorte en el primer bimestre de 2026 es el siguiente (1° Bimestre 2026, en millones de $):

Ciudad Autónoma de Buenos Aires$ 18.328

Provincia de Buenos Aires$ 204.499

Provincia de Catamarca$ 25.080

Provincia de Córdoba$ 81.028

Provincia de Corrientes$ 34.726

Provincia del Chaco$ 45.337

Provincia del Chubut$ 17.363

Provincia de Entre Ríos$ 45.337

Provincia de Formosa$ 32.797

Provincia de Jujuy$ 27.009

Provincia de La Pampa$ 18.328

Provincia de La Rioja$ 19.292

Provincia de Mendoza$ 39.549

Provincia de Misiones$ 31.832

Provincia del Neuquén$ 17.363

Provincia de Río Negro$ 24.115

Provincia de Salta$ 36.656

Provincia de San Juan$ 30.868

Provincia de San Luis$ 21.222

Provincia de Santa Cruz$ 16.399

Provincia de Santa Fe$ 82.957

Provincia de Santiago del Estero$ 37.620

Provincia de Tucumán$ 44.372

Provincia de Tierra del Fuego$ 12.540

TOTAL$ 964.619

Reforma tributaria y tensión con las provincias

El informe también señala que en los primeros dos meses de 2026 la recaudación fiscal totalizó $34,56 billones. De ese monto, el 37% ($12,9 billones) quedó en la Administración Nacional y el 32% ($11,1 billones) se distribuyó a las provincias. El resto se repartió entre Seguridad Social (27%, $9,3 billones) y otros destinos.

Según estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la Nación habría perdido $2,4 billones, mientras que las provincias resignaron cerca de $928.112 millones, lo que eleva la pérdida conjunta a $3,5 billones en el inicio del año.

El contexto complica el debate por la reforma tributaria que el Gobierno debe presentar este año ante el Fondo Monetario Internacional (FMI). Entre los puntos en discusión aparece la eliminación o reducción de Ingresos Brutos, considerado un impuesto distorsivo, y del Impuesto al Cheque, ambos sensibles para las finanzas provinciales.