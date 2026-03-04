Autos 0 km: cuáles son y cuánto cuestan los 10 modelos más baratos del mercado

Tras la decisión de no aumentar los precios por parte de la totalidad de las marcas que venden autos 0 km en pesos en el mercado argentino , la barrera para acceder a un auto nuevo es la misma que en marzo: $26.050.000.

Ese precio es una buena noticia para los consumidores, ya que si el costo de vida aumenta, los autos se abaratan en términos relativos. Más allá de los vehículos más caros que ya empezaron a bajar de precio por la quita del impuesto al lujo que se hará efectiva en abril, el total de la industria automotriz argentina tomó la decisión de no actualizar las listas de precios de febrero a marzo, y esa es una buena noticia para los usuarios.

Cuánto implica esa baja naturalmente se relaciona con una actualización también del poder adquisitivo, pero como un automóvil 0 km es un bien durable y costoso, en general se compra con ahorros, y estos suelen ser en moneda dura, normalmente dólares, con lo cual los precios congelados permitirán que se compense la baja que tuvo la divisa estadounidense e incluso pueda ser un “buen negocio” ante el aumento que se dio en los últimos días.

El auto más barato es un citycar, el Renault Kwid , que tiene en el mercado otro modelo similar de Fiat antes de entrar al segmento B , donde la mayoría de las marcas tienen participación muy fuerte y dominan el habitual ranking de los 10 autos más baratos del mercado, y que llegan hasta los 33,5 millones de pesos. Con los precios congelados, el Toyota Yaris , el vehículo del segmento B más vendido de 2025, está fuera de los más accesibles.

El Renault Kwid sigue siendo el auto más barato del mercado desde su relanzamiento en diciembre de 2024 . Viene importado desde Brasil y tiene dos versiones diferentes aunque sólo en su enfoque hacia el cliente pero con el mismo precio.

El Renault Kwid es el auto más barato del mercado desde diciembre de 2024.

image Fiat Mobi, una propuesta de segmento A de Fiat.

Fiat Mobi: $27.210.000

Este es el segundo Citycar de las marcas regionales en el mercado. También se hace en Brasil, pero tiene un menor volumen de ventas que el Kwid. Por un lado esto se debe a que se prioriza para plan de ahorro, pero por el otro, debido a que en el segmento B, Fiat tiene otras dos propuestas muy accesibles cercanas en precio.

image Hyundai HB20. Tiene el precio congelado desde noviembre 2025.

Hyundai HB20: $27.600.000

Desde noviembre el Hyundai HB20 no aumenta su precio. Eso le permitió acercarse a los valores de los autos de segmento que lo preceden en la lista, aunque pertenece al segmento siguiente de vehículos. Se fabrica en Brasil y tiene versiones con caja manual y automática y con carrocería de dos y tres volúmenes.

image Fiat Argo, la propuesta más equilibrada de la marca entre el auto más pequeño y el más grande del ranking.

Fiat Argo: $29.930.000

Se trata del siguiente escalón de Fiat en un ranking en el que tienen el 33% de la oferta con tres modelos. El Argo es similar al Cronos pero sin baúl. Comparten la plataforma y la motorización, pero este hatchback se produce en Brasil, y llega en dos versiones de caja manual o CVT.

image Fiat Cronos, el auto argentino más accesible del mercado.

Fiat Cronos: $31.120.000

El tercer Fiat es también el mejor auto de fabricación nacional en la lista, el de más bajo precio y el auto argentino más vendido del mercado. Se comercializa en 4 versiones, dos con caja manual y dos con caja automática tipo CVT.

image Citroën C3, el más barato de los dos modelos de la marca en el ranking.

Citroën C3: $31.200.000

El Citroën C3 es el más pequeño de la familia que componen otros dos modelos, dentro del programa CCubo lanzado en 2023 en Brasil para reposicionar la marca entre las que ofrece vehículos accesibles. Se fabrica en Brasil y tiene tres versiones con motorizaciones aspirada y una con motor turbo.

image Peugeot 208, el otro auto argentino entre los 10 más baratos.

Peugeot 208: $31.300.000

Este es el segundo y último modelo de fabricación nacional que está entre los 10 más baratos del mercado. El 208 se produce en la planta de Stellantis en Palomar, y tiene una gama de cinco modelos, tres con motor aspirado y dos con el turbo T200 del grupo. A la vez, como el Cronos es un sedán, el Peugeot 208 es el hatchback nacional más vendido frente a modelos como los Renault Sandero que siguen en el mercado pero ya no se fabrican en Córdoba.

image Chevrolet Onix y Onix Plus, doble oferta de GM en el ranking.

Chevrolet Onix: $31.505.900

General Motors es el otro modelo brasileño que llega con una propuesta multiformato, ya que tiene el Chevrolet Onix como modelo hatchback y el Onix Plus como un sedán. Ambos son de segmento B y llegan importados al mercado argentino como vehículos Mercosur. Todos sus modelos están propulsados por motor turbo.

image Citroën Basalt, el único SUV entre los 10 autos más baratos del mercado.

Citroën Basalt: $32.090.000

Es el segundo Citroën en el ranking y el único SUV del segmento B. El Basalt pertenece a la misma familia del C3 y el Aircross con una propuesta de cuatro versiones, dos con motor aspirado y dos con motor turbo y viene importado desde Brasil al igual que los otros dos modelos.

image Nissan Versa, es un sedán que llega desde México.

Nissan Versa: $33.793.300

La política de reinserción de Nissan en el mercado argentino tiene al Versa como uno de sus dos productos más destacados. Si bien es un sedán que compite mayormente contra autos hatchback, por precio y equipamiento sigue siendo una de las mejores propuestas dentro de los 10 modelos más accesibles. Además, es el único del ranking que no es ni argentino ni brasileño, ya que se fabrica en México.

Como datos adicionales, hay dos marcas que también tienen un modelo en esta franja de precios, pero que se dejan fuera del ranking por tratarse de vehículos no convencionales. Una es el Fiat Fiorino, un utilitario chico que tiene en una nueva versión Endurance con el motor FireFly 1.3 en $29.460.000. La otra es la china Jmev, que tiene un auto compacto 100% eléctrico bajo el nombre de Jmev Easy, con un precio de USD 18.900, que trasladado a pesos se convierte hoy en unos 27.120.000 millones de pesos.