La crisis golpea a los kioscos: cierran unos 70 por día en la Argentina

Según datos de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA) basados en registros de ARCA, el país pierde entre 50 y 70 locales por día, lo que representa un derrumbe histórico para un sector que supo ser el termómetro de la economía familiar. En diálogo con Cadena 3, Ernesto Acuña, vicepresidente de la entidad, le puso números a una tragedia comercial que se profundizó en el último año y medio.

"En noviembre de 2024 éramos 96.000 kioscos activos. Por primera vez en décadas bajamos de los 100.000, cuando llegamos a ser 200.000 en un momento", relató con preocupación. La última medición fue aún más lapidaria: menos de 60.000 puntos de venta quedan en pie.

Para Acuña, el cierre masivo no responde a un solo factor, pero identifica al crecimiento de las grandes cadenas como un golpe letal para el pequeño comerciante. "Esa es una de las principales razones. Por cada kiosco de cadena que abre, te cierran 10 de alrededor", sentenció.

Además, denunció una "fuga" de la exclusividad del rubro hacia otros canales que, muchas veces, no cuentan con la habilitación correspondiente: "Hoy vas a una farmacia y comprás golosinas, vas a una verdulería y tienen una heladera con bebidas, o vas a un corralón y en la caja tenés un sector de kiosco. La mercadería sale por canales que no son los habituales".

El dirigente y comerciante —con 27 años detrás del mostrador— aseguró que el consumo cayó un 50% promedio respecto a tres años atrás. El dilema del precio: "Estamos resignando rentabilidad. Tenemos una inflación del 5% o 6% mensual que no podemos trasladar totalmente porque la gente no tiene la posibilidad de pagar ese aumento".