Ricky Martin anunció show en Córdoba: fecha, lugar y cómo comprar entradas

Este miércoles se anunció en redes que Ricky Martín también actuará en Córdoba, sumando el tercer concierto en Argentina, en el marco de su gira mundial Live 2026. A tres años de su última visita, el astro de la música latina presentará un espectáculo que ya ha recorrido importantes escenarios internacionales con localidades agotadas y excelentes críticas.
Tras anunciar la semana pasada sus presentaciones del 7 de abril en Montevideo, el 10 de abril en Asunción y el 18 de abril en Buenos Aires, y ayer el 14 de abril en Rosario; el tour suma ahora una nueva parada el 12 de abril en el Estadio Kempes. Allí, Ricky Martin volverá a reencontrarse con el público cordobés en una noche que promete ser uno de los eventos internacionales más destacados del año.
Cómo y dónde comprar las entradas para el show de Ricky Martin en Córdoba
La preventa exclusiva Santander estará disponible a partir del jueves 5 de marzo a las 16hs con todas las tarjetas de crédito y débito del citado banco. La venta general comenzará una vez que se agote la preventa. Todas las instancias tendrán hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito del citado banco. Ambas instancias de venta son a través de www.universotickets.com.
Luego de desatar la locura de sus fans en los escenarios más importantes del mundo, cosechando un éxito rotundo y localidades agotadas, el artista se prepara para marcar un nuevo hito en su extensa e inquebrantable relación con el público argentino, siempre fiel a su inconfundible energía.
Reconocido por brindar actuaciones en vivo que quedan grabadas en la memoria, el artista volverá a demostrar por qué es un verdadero showman. En este nuevo espectáculo, fusiona magistralmente los ritmos latinos y globales que marcaron su carrera, acompañados por impactantes coreografías y esa presencia escénica magnética que lo caracteriza.
El setlist está pensado como un viaje emocional y festivo por lo mejor de su inmenso repertorio musical: desde los himnos pop que lo catapultaron a la fama mundial como “Livin’ la Vida Loca”, “She Bangs”, “The Cup of Life” y “María”, pasando por clásicos románticos infaltables que enamoraron a generaciones como “Fuego de Noche, Nieve de Día”, hasta los éxitos más recientes que dominan las pistas de baile como “Vente Pa’ Ca” y “La Mordidita”.