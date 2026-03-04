Ricky Martin anunció show en Córdoba: fecha, lugar y cómo comprar entradas

El artista suma así su tercer show en Argentina después de los anunciados en Rosario y Buenos Aires.

Ricky Martin sumó a Córdoba en su gira mundial Live 2026. Cantará en el Estadio Kempes el 12 de abril.

Este miércoles se anunció en redes que Ricky Martín también actuará en Córdoba, sumando el tercer concierto en Argentina, en el marco de su gira mundial Live 2026. A tres años de su última visita, el astro de la música latina presentará un espectáculo que ya ha recorrido importantes escenarios internacionales con localidades agotadas y excelentes críticas.

Tras anunciar la semana pasada sus presentaciones del 7 de abril en Montevideo, el 10 de abril en Asunción y el 18 de abril en Buenos Aires, y ayer el 14 de abril en Rosario; el tour suma ahora una nueva parada el 12 de abril en el Estadio Kempes. Allí, Ricky Martin volverá a reencontrarse con el público cordobés en una noche que promete ser uno de los eventos internacionales más destacados del año.

Cómo y dónde comprar las entradas para el show de Ricky Martin en Córdoba La preventa exclusiva Santander estará disponible a partir del jueves 5 de marzo a las 16hs con todas las tarjetas de crédito y débito del citado banco. La venta general comenzará una vez que se agote la preventa. Todas las instancias tendrán hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito del citado banco. Ambas instancias de venta son a través de www.universotickets.com.

Luego de desatar la locura de sus fans en los escenarios más importantes del mundo, cosechando un éxito rotundo y localidades agotadas, el artista se prepara para marcar un nuevo hito en su extensa e inquebrantable relación con el público argentino, siempre fiel a su inconfundible energía.