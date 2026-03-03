3 de marzo de 2026 - 22:09

El Centro Cultural Conte Grand celebrará el Día Internacional de la Mujer con una propuesta bien sanjuanina

Poesía, fotografía, teatro, música, intervenciones artísticas y mercado de emprendedoras será algo de lo que ofrecerá el 7 de marzo

Una propuesta artística integral y feria de emprendedoras serán los ejes del festejo en el Centro Cultural Conte Grand

Una propuesta artística integral y feria de emprendedoras serán los ejes del festejo en el Centro Cultural Conte Grand

Foto:

Por Estela Ruiz M.

Leé además

La serigrafía será la gran protagonista de la apertura de temporada 2026 en el Chalet Cantoni

El arte del grabado toma el Chalet Cantoni: inaugura "Diseño, tinta y estampa"
La Casa Natal de Sarmiento - Museo Nacional, permanecerá cerrada hasta el jueves próximo en la mañana

Casa Natal de Sarmiento: cierre temporal por desinsectación

"Es un evento producido, dirigido y ejecutado íntegramente por mujeres. La idea es celebrar un poco a quienes han estado en ese territorio, laburando y luchando desde hace muchos años por los derechos adquiridos, por su trabajo, su cultura y su arte", dijo a DIARIO DE CUYO Laura Ramos, productora del encuentro que movilizará a un centenar de mujeres.

Un puente entre la historia y la modernidad

Uno de los ejes centrales de esta edición es el homenaje a las figuras femeninas que forjaron la identidad de la provincia. La organización ha decidido tomar figuras históricas como Paula Albarracín de Sarmiento y Emar Acosta, por ejemplo, para traerlas al presente a través de lenguajes visuales contemporáneos.

"Hay algo que nos gusta mucho, que es tomar lo tradicional, lo histórico y reversionarlo. En este caso va a ser una muestra muy estilo Pop Art, tomando como referencia inspiracional a estas y otras mujeres", explicó Ramos; una fusión que busca conectar a las nuevas generaciones con el legado de aquellas que "allanaron el camino" en diferentes áreas.

Grilla diversa: Del K-Pop al Rock

La jornada comenzará a las 18:00 horas con una “capsula literaria”, una recepción cargada de poesía de autoras sanjuaninas, gracias a una colaboración con la Dirección de Bibliotecas Populares de San Juan. A continuación, la muestra de fotografías antiguas intervenidas digitalmente.

musica
Las voces femeninas volverán a ser protagonistas en esta nueva edición del festejo por el Día Internacional de la Mujer

Las voces femeninas volverán a ser protagonistas en esta nueva edición del festejo por el Día Internacional de la Mujer

A partir de allí, el escenario principal —ubicado en el interior del centro— será el corazón de una oferta artística ecléctica que busca representar la multiplicidad de voces femeninas actuales.

El cronograma incluye desde el set de la DJ Skywalker –que abrirá a las 19:00 h- hasta danza india, pasando por un show Drag Queen a cargo de Saylor Queen. Saat Shakti, Hip Boss, el K-pop de Missile, Orgullosa, Soledad Arranz Full band, Lounas Company y –para el cierre- el rock de Escarlata, son otros títulos que forman parte de la grilla.

En paralelo, los jardines del Centro Cultural Conte Grand albergarán un mercado de emprendedoras, que suman a las más de 100 mujeres involucradas directamente en la realización del encuentro, si bien tal como marcó Ramos, el nutrido talento local hace que muchas queden afuera.

"Hay muchísimas mujeres artistas, mujeres que se dedican a la cultura, emprendedoras… No nos alcanza para poder incluirlas a todas, por eso, de alguna manera, la idea de cambiar año a año con la propuesta, para que todas puedan tener su espacio", expresó.

emprendedoras
Las emprendedoras tendrán su lugar en el encuentro, en esta ocasión en los jardines del Centro Cultural Conte Grand

Las emprendedoras tendrán su lugar en el encuentro, en esta ocasión en los jardines del Centro Cultural Conte Grand

Centro Cultural Conte Grand: espacio de encuentro y reflexión

Más allá de los espectáculos, Mujeres en Acción se plantea como un espacio de reconocimiento mutuo. Para la productora, el sentido profundo de celebrar el Día Internacional de la Mujer en el Conte Grand reside en que “es una jornada para abrazarnos y valorar el trabajo hecho, no solo en lo cultural; sino el laburo que hacen las mujeres día a día desde su casa, su trabajo y cada detalle de su familia. Es trascendental la sensibilidad y la forma en la que llevamos a cabo nuestro día a día", concluyó acerca de esta propuesta, a la que definió como una celebración “de las sanjuaninas para las sanjuaninas".

Tomá nota:

  • "Mujeres en Acción"
  • Centro Cultural Conte Grand
  • Sábado 7 de marzo
  • Desde las 18:00 a las 00.00 h
  • Entrada: Libre y gratuita
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Parte del grupo de artistas sanjuaninos durante el montaje de las obras en la Estación San Martín. 

Destacados artistas sanjuaninos comienzan un viaje "En Círculos"

mica viciconte estallo contra nicole neumann por la fiesta que le hizo a su hija allegra

Mica Viciconte estalló contra Nicole Neumann por la fiesta que le hizo a su hija Allegra

Una partida que moviliza, el Chicato Sánchez se fue de este plano, donde dejó su música

Sentido adiós al Chicato Sánchez: la música de San Juan está de luto

quien fue el primer eliminado en gran hermano generacion dorada

Quién fue el primer eliminado en Gran Hermano Generación Dorada