El Centro Cultural Conte Grand celebrará el Día Internacional de la Mujer con una propuesta bien sanjuanina

El próximo sábado, el Centro Cultural Conte Grand se transformará en el epicentro de una gran movida que combina arte y homenaje. Se trata de la sexta edición de Mujeres en acción, con la que celebrará el Día Internacional de la Mujer (el domingo 8 de marzo).

"Es un evento producido, dirigido y ejecutado íntegramente por mujeres. La idea es celebrar un poco a quienes han estado en ese territorio, laburando y luchando desde hace muchos años por los derechos adquiridos, por su trabajo, su cultura y su arte", dijo a DIARIO DE CUYO Laura Ramos, productora del encuentro que movilizará a un centenar de mujeres.

Uno de los ejes centrales de esta edición es el homenaje a las figuras femeninas que forjaron la identidad de la provincia . La organización ha decidido tomar figuras históricas como Paula Albarracín de Sarmiento y Emar Acosta, por ejemplo, para traerlas al presente a través de lenguajes visuales contemporáneos.

"Hay algo que nos gusta mucho, que es tomar lo tradicional, lo histórico y reversionarlo. En este caso va a ser una muestra muy estilo Pop Art , tomando como referencia inspiracional a estas y otras mujeres", explicó Ramos; una fusión que busca conectar a las nuevas generaciones con el legado de aquellas que "allanaron el camino" en diferentes áreas.

La jornada comenzará a las 18:00 horas con una “capsula literaria” , una recepción cargada de poesía de autoras sanjuaninas , gracias a una colaboración con la Dirección de Bibliotecas Populares de San Juan. A continuación, la muestra de fotografías antiguas intervenidas digitalmente .

musica Las voces femeninas volverán a ser protagonistas en esta nueva edición del festejo por el Día Internacional de la Mujer

A partir de allí, el escenario principal —ubicado en el interior del centro— será el corazón de una oferta artística ecléctica que busca representar la multiplicidad de voces femeninas actuales.

El cronograma incluye desde el set de la DJ Skywalker –que abrirá a las 19:00 h- hasta danza india, pasando por un show Drag Queen a cargo de Saylor Queen. Saat Shakti, Hip Boss, el K-pop de Missile, Orgullosa, Soledad Arranz Full band, Lounas Company y –para el cierre- el rock de Escarlata, son otros títulos que forman parte de la grilla.

En paralelo, los jardines del Centro Cultural Conte Grand albergarán un mercado de emprendedoras, que suman a las más de 100 mujeres involucradas directamente en la realización del encuentro, si bien tal como marcó Ramos, el nutrido talento local hace que muchas queden afuera.

"Hay muchísimas mujeres artistas, mujeres que se dedican a la cultura, emprendedoras… No nos alcanza para poder incluirlas a todas, por eso, de alguna manera, la idea de cambiar año a año con la propuesta, para que todas puedan tener su espacio", expresó.

emprendedoras Las emprendedoras tendrán su lugar en el encuentro, en esta ocasión en los jardines del Centro Cultural Conte Grand

Centro Cultural Conte Grand: espacio de encuentro y reflexión

Más allá de los espectáculos, Mujeres en Acción se plantea como un espacio de reconocimiento mutuo. Para la productora, el sentido profundo de celebrar el Día Internacional de la Mujer en el Conte Grand reside en que “es una jornada para abrazarnos y valorar el trabajo hecho, no solo en lo cultural; sino el laburo que hacen las mujeres día a día desde su casa, su trabajo y cada detalle de su familia. Es trascendental la sensibilidad y la forma en la que llevamos a cabo nuestro día a día", concluyó acerca de esta propuesta, a la que definió como una celebración “de las sanjuaninas para las sanjuaninas".

Tomá nota: