El arte del grabado toma el Chalet Cantoni: inaugura "Diseño, tinta y estampa"

La exposición estará a cargo de artistas sanjuaninos, con quienes el público podrá interactuar durante el estreno. Permanecerá abierta hasta el 27 de marzo.

La serigrafía será la gran protagonista de la apertura de temporada 2026 en el Chalet Cantoni

Por Redacción Diario de Cuyo

Este jueves, 5 de marzo, el Chalet Cantoni dará inicio formal al Ciclo de Exhibiciones 2026. Y la gran protagonista de esta primera entrega será la serigrafía, una técnica que navega con maestría entre el diseño gráfico, el oficio tradicional y la expresión artística contemporánea.

Bajo el título “Diseño, tinta y estampa”, la muestra busca profundizar el camino iniciado por la reciente exhibición de grabado, pero esta vez poniendo el foco en la versatilidad de la tinta. La propuesta no solo celebra la estética de la imagen, sino también la serigrafía como una poderosa herramienta de comunicación visual.

Un encuentro de referentes

La exhibición reunirá a un ecosistema diverso de creadores: desde instituciones académicas y museos hasta talleres independientes y galerías. Entre los participantes se destacan el Centro de Creación y Museo de Artes Visuales Tornambé, Presagio X Art Gallery, Carmen Cuenca, El Hora, Pulpo y Serigrafía Calamar.

La inauguración promete ser una experiencia sensorial completa: además de recorrer las obras, los asistentes podrán dialogar con los artistas y también disfrutar de una degustación de vinos.

El afiche de la primera exposición de artes visuales -temporada 2026- del Chalet Cantoni

Tomá nota:

Diseño, Tinta y Estampa

  • Inauguración: Jueves 5 de marzo, 20 h
  • Lugar: Chalet Cantoni (Casa de Industrias Culturales)
  • Vigencia: Hasta el viernes 27 de marzo
  • Horarios de visita: Lunes a viernes de 9 a 13 h y de 17 a 20 h
  • Entrada: Libre y gratuita
