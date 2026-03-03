3 de marzo de 2026 - 18:36

Casa Natal de Sarmiento: cierre temporal por desinsectación

El Museo Nacional cerrará sus puertas el miércoles 4 y volverá a abrir el jueves 5 por la tarde. Las tareas estarán a cargo del Ministerio de Salud.

La Casa Natal de Sarmiento - Museo Nacional, permanecerá cerrada hasta el jueves próximo en la mañana

Foto:

Por Redacción Diario de Cuyo

El Museo y Biblioteca Casa Natal de Sarmiento informó que interrumpirá su atención al público durante la jornada de este miércoles 4 y la mañana del jueves 5 de marzo. La medida responde a la necesidad de realizar un tratamiento especial de desinsectación contra vinchucas y otras plagas estacionales.

Directora Nacional de Museos y Gestión Patrimonial, María Paula Zingoni. La funcionaria recorrió la Casa Natal de Sarmiento - Museo Nacional.

María Paula Zingoni, directora Nacional de Museos: "Las redes van marcando un poco el ritmo de los museos"

Las tareas de saneamiento están a cargo del Programa Provincial de Control de Enfermedades de Transmisión Vectorial, dependiente del Ministerio de Salud de San Juan. El procedimiento consiste en la aplicación estratégica de Beta Cipermetrina en cada una de las salas de exposición permanente del recinto.

Desde la institución destacaron que estas acciones no son aisladas, sino que forman parte de los protocolos de preservación del patrimonio histórico y cultural . Al tratarse de una construcción antigua con materiales orgánicos, este tipo de mantenimientos resultan vitales para garantizar la integridad edilicia y la seguridad sanitaria de quienes recorren el solar histórico.

Cronograma de la Casa Natal de Sarmiento

Para quienes deseen visitar la casa del prócer, el cronograma de actividades se retomará de la siguiente manera:

  • Miércoles 4 de marzo: Cerrado durante todo el día
  • Jueves 5 de marzo: Cerrado durante la mañana
  • Reapertura oficial: Jueves 5 de marzo a partir de las 17:00 h (hasta las 21:00 h)
  • Informes: 2645608476

